Европейских авиаперевозчиков предупредили о рисках полета над Египтом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) оценило риски полетов над Синайским полуостровом в воздушном пространстве Египта, признав их высокими, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) оценило риски полетов над Синайским полуостровом в воздушном пространстве Египта, признав их высокими, сообщает АТОР.

Как подчеркивается в бюллетене агентства, "из-за опасной ситуации риск пролета на высоте ниже 25 000 футов (6620 метров) оценивается как высокий". Аналитики ссылаются на информацию Федерального авиационного управления США. Оно отмечало, что гражданские самолеты, пролетающие над Синаем, подвергаются риску террористических атак с применением ракетного оружия, которое способно поражать цели на высоте более шести тысяч метров.

Поэтому пассажирским лайнерам не рекомендуется летать над Египтом на низкой высоте. Предупреждение действует до 30 марта 2020 года.

Власти Великобритании планируют 19 декабря возобновить чартерные перевозки туристов в Шарм-эш-Шейх. Британские туроператоры уверяют, что полеты будут проходить на безопасной высоте и траектории. Маршрут на египетский курорт пройдет близко к тому, по которому сейчас летают самолеты в иорданскую Акабу – через территорию Израиля.