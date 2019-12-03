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РИА Новости

Европейских авиаперевозчиков предупредили о рисках полета над Египтом

06:35 03.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) оценило риски полетов над Синайским полуостровом в воздушном пространстве Египта, признав их высокими, сообщает АТОР.
Как подчеркивается в бюллетене агентства, "из-за опасной ситуации риск пролета на высоте ниже 25 000 футов (6620 метров) оценивается как высокий". Аналитики ссылаются на информацию Федерального авиационного управления США. Оно отмечало, что гражданские самолеты, пролетающие над Синаем, подвергаются риску террористических атак с применением ракетного оружия, которое способно поражать цели на высоте более шести тысяч метров.
Поэтому пассажирским лайнерам не рекомендуется летать над Египтом на низкой высоте. Предупреждение действует до 30 марта 2020 года.
Власти Великобритании планируют 19 декабря возобновить чартерные перевозки туристов в Шарм-эш-Шейх. Британские туроператоры уверяют, что полеты будут проходить на безопасной высоте и траектории. Маршрут на египетский курорт пройдет близко к тому, по которому сейчас летают самолеты в иорданскую Акабу – через территорию Израиля.
Российские специалисты, под данным МИД, планируют проинспектировать безопасность аэропортов Египта в декабре. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что чартеры между российскими городами и красноморскими курортами в 2019 году восстановлены не будут.
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