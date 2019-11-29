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РИА Новости

МИД России: инспекция аэропортов Египта может состояться до конца года

11:47 29.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
УФА, 29 ноя — РИА Новости. Российские специалисты могут проинспектировать аэропорты в Египте по вопросу безопасности до конца этого года, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.
"Разумеется, конечно", — сказал он, отвечая на вопрос, вероятна ли до конца текущего года инспекция российских специалистов для подтверждения безопасности аэропортов курортов Египта. "Надо решить необходимые проблемы для того, чтобы как можно скорее возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", — отметил замглавы ведомства.
В Египте изучают предложения российской стороны по усилению безопасности аэропортов курортов и подготовят на них ответ, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
В минувшую субботу министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждет от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов на красноморских курортах.
Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлены регулярные авиаперевозки между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
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