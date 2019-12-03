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РИА Новости

Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам

08:00 03.12.2019
15581
© REUTERS / Kevin Lamarque Шведская активистка Грета Тунберг
Шведская активистка Грета Тунберг
© REUTERS / Kevin Lamarque
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
"Зеленое безумие", охватывающее западный мир, уже приводит к серьезным экономическим последствиям. Но есть все основания полагать, что дальше будет еще интереснее. Особенно с учетом того, что две главные символические фигуры мирового "зеленого движения", Александрия Окасио-Кортес и Грета Тунберг, сняли маски экологических активистов и твердо обозначили свои реальные политические цели. Если они добьются своего, то мир уже никогда не будет прежним, а Россия и Китай, скорее всего, останутся последними островками здравого смысла в мире, который о здравом смысле предпочитает забыть.
Грета Тунберг в соавторстве с двумя радикальными активистками опубликовала программную статью под заголовком "Почему мы снова протестуем", в которой авторши честно признаются в том, что их борьба за "спасение планеты" требует уничтожения существующей политической и экономической системы: "Это действие должно быть мощным и широкомасштабным. В конце концов, климатический кризис касается не только окружающей среды. Это кризис прав человека, справедливости и политической воли. Колониальная, расистская и патриархальная системы угнетения создали и подпитали его. Нам нужно демонтировать их все".
Для тех, кто не знаком со специфическим языком радикальных "зеленых" активистов, требуется определенный перевод ключевых понятий, используемых в этом манифесте. В их понятийном аппарате "патриархальная система угнетения" — это любое общество с традиционными ценностями, в которых мужчины — это мужчины, женщины — это женщины, а семья — это союз между мужчиной и женщиной, обеспечивающий в том числе воспитание следующего поколения землян. Кстати, экологические активисты такого рода часто призывают воздержаться от рождения детей — тоже во имя спасения климата. Причем среди молодежи в англосаксонских странах, где пропаганда такого рода работает на полную мощность, эти взгляды становятся все более популярными.
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"Расистские и колониальные системы" — это общества, в которых некие этнические или расовые меньшинства в среднем зарабатывают меньше большинства. Прекрасный пример этой псевдологики — Европа, где достаточно распространена следующая позиция: единственная причина, из-за которой мигранты чаще совершают преступления и зарабатывают меньше местных жителей, — это расизм и ксенофобия самих местных жителей. С ними-то, по логике Греты и ее коллег, как раз и надо бороться ради спасения климата планеты. Стоит подчеркнуть невероятный цинизм таких активистов в целом: очень сложно (хотя иногда можно) найти их протесты по поводу того, что значительная часть кобальта — металла, необходимого для батарей столь любимых ими электромобилей, таких как, например, Tesla — добывается африканскими детьми в рабских условиях. Этот общеизвестный факт никак не влияет на то, с каким упорством сторонники "зеленого безумия" продвигают замену автомобилей на электромобили.
Манифест Греты Тунберг созвучен другому важному документу, который в той или иной мере уже вписан в программу одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии — "Новый зеленый курс" молодой конгрессменки-социалистки Александрии Окасио-Кортес.
Александрия Оказио-Кортес
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СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
Публикация данного документа в США превратилась в страшный скандал, ибо в сопроводительных материалах штаб молодого и перспективного политика честно признался в том, что это не экологическая программа по спасению климата, а политическая программа под прикрытием экологии. Более того, среди наиболее запоминающихся идей, отраженных в документе, фигурируют такие перлы, как "запрет говядины" (составители плана очень жалели, что за десять лет они не сумеют полностью ликвидировать популяцию коров в Соединенных Штатах), фактический запрет на использование авиатранспорта (по поводу невозможности избавиться от самолетов вместе с коровами за десять лет авторы тоже очень переживали), гарантированное пособие (достаточное для жизни и "экономической безопасности") для тех, кто "не может или не хочет работать", а также переход на стопроцентную "зеленую энергетику" — то есть отказ от угля, нефти, природного газа и атомных станций.
В США к реализации этих планов еще не приступили из-за Дональда Трампа, который вообще намекает: чем больше демократы продвигают идею запретить мясо, самолеты и нефть, тем больше шансов на то, что избиратели вновь проголосуют за него.
В Европейском союзе своего Трампа пока нет, а политики, желающие пойти навстречу "зеленому безумию", — есть, и результаты таких действий видны уже сейчас, а дальше эти последствия будут только усиливаться, ибо новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже продвигает свою собственную версию "Зеленого курса".
Акция в Лондоне против загрязнения окружающей среды
15 ноября, 03:00Акценты
Экофеминистки и экосексуалы: кто любит природу больше и при чем тут ТунбергЭкофеминистки проводят параллель между эксплуатацией женщин и природы. И призывают решать две эти проблемы совместно, чтобы прийти к балансу. Есть еще одни защитники окружающей среды – экосексуалы. Они предлагают относиться к природе как к любовнице.
Чтобы оценить последствия уже принятых решений, достаточно посмотреть на то, что пишут европейские СМИ и респектабельные консалтинговые компании. Последствия абсолютно безумной стратегии введения "зеленой энергетики" в немецкую энергосистему описывает известная американская консалтинговая компания, которую цитирует Forbes: "McKinsey формулирует самое серьезное предупреждение, когда речь идет о все более ненадежном энергоснабжении Германии из-за ее сильной зависимости от непостоянной солнечной и ветрогенерации. В течение трех дней в июне 2019 года немецкая энергосистема приближалась к отключению электроэнергии".
В прошлом месяце France 24 сообщал о массовых протестах немецких фермеров, которые блокируют дороги из-за того, что новые "климатические ограничения" лишают их пропитания, денег и надежды на будущее: "Тысячи фермеров привезли свои тракторы в немецкие города, протестуя против новой сельскохозяйственной политики правительства, которая, по их словам, подорвет их средства к существованию и сделает козлами отпущения за изменение климата. Длинные конвои тракторов задерживали движение на главных акциях протеста в Берлине и Бонне, в которых находятся федеральные правительственные учреждения, а тысячи других тракторов гудели своими клаксонами и перекрывали дороги в таких городах, как Мюнхен, Ганновер и Штутгарт".
Последствия "зеленого безумия" добрались и до главного драгоценного камня промышленной короны Германии — ее автоконцернов. "Владелец Mercedes-Benz, компания Daimler, и Audi (бренд компании Volkswagen) объявили о потере более чем 20 тысяч рабочих мест, что стало первым реальным признаком огромных человеческих издержек перехода отрасли с двигателей внутреннего сгорания на электромобили, — сообщает Financial Times. — Daimler заявил, что в ближайшие два года сократит свыше десяти тысяч рабочих мест, и таким образом владелец Mercedes-Benz добавил к разрушительной серии потерь рабочих мест в автомобильной промышленности Германии. Стоимость инвестиций в электромобили и давление со стороны падающих продаж и прибыли стимулируют серьезную перестройку всей отрасли. В этом году было объявлено о потере 50 тысяч рабочих мест".
Джереми Кларксон
29 ноября, 14:03
Экс-ведущий Top Gear обвинил Грету Тунберг в низких продажах авто
В новой "зеленой экономике", которую сейчас строят в Европе (и, возможно, попробуют построить в США), трудно найти место атомщикам и нефтяникам, в ней тяжело жить автомеханикам и фермерам. В такой экономике практически не будет места для традиционных ценностей и для любителей поесть мяса. Но в такой псевдоэкологической экономике найдутся привилегированные места для нелегальных мигрантов, для борцов за прерогативы самых разных меньшинств и получателей самых разных субсидий: от убыточных электромобилей до экономически неконкурентоспособных ветряков, которые не могут обеспечить бесперебойное питание энергосистемы. Если так пойдет дальше, то в Россию может потянуться самый парадоксальный поток туристов из Евросоюза, ибо только в России (и в Китае, но мы — ближе) можно будет спокойно поесть натуральное (а не соевое) мясо и покататься на рычащем бензиновом спортивном автомобиле без того, чтобы туриста терзала совесть и "экологическая полиция нравов" в лице соцсетевых активистов. Это, конечно, шутка — но это та самая шутка, в которой может оказаться серьезная и довольно горькая для жертв "зеленого безумия" доля правды.
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ЭкологияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Ох уж эти сказочки. Ничего плохого в борьбе за экологию нет! Но у нас все перевернули с ног на голову!
3 декабря, 08:26
mdmiguel dios
12311285
Грета перешла на новый уровень игры
3 декабря, 08:50
Спиральтист ...
3880001
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