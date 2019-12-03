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РИА Новости

Ученые выявили ряд осложнений при лазерном лечении варикоза

09:00 03.12.2019
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© Фото : Из личного архива К. МазайшвилиЭндовенозная лазерная облитерация
Эндовенозная лазерная облитерация
© Фото : Из личного архива К. Мазайшвили
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые Сургутского государственного университета (СурГУ) совместно с группой флебологических центров проанализировали лазерный метод лечения варикоза и выявили ряд осложнений после операции, в том числе вследствие хирургических ошибок. Результаты исследования опубликованы в престижном международном журнале "International Angiology".
Эндовенозная лазерная облитерация – современный метод лечения варикоза с низкой травматичностью. Лазер мягко прогревает стенки вены до 85-90 ℃, в результате чего вена "сморщивается" и рассасывается.
Лазерное вмешательство выполняется через прокол кожи под местной анестезией, сразу после операции пациент может быть отпущен домой. Благодаря такому сочетанию минимальной травматичности и амбулаторности эндовенозная лазерная облитерация стала новым стандартом лечения варикоза практически во всех развитых странах.
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Коллектив ученых СурГУ и одного из флебологических центров проанализировал результаты лечения варикоза лазером и выяснил, что в структуре осложнений эндовенозной лазерной облитерации можно выделить две группы.

"Первая группа – это детерминированные (возникающие из-за ошибок хирурга во время выполнения вмешательства), вторая – стохастические (имеющие случайный характер и которые невозможно предупредить у конкретного больного)", – рассказал профессор кафедры хирургических болезней СурГУ Константин Мазайшвили.

По словам ученых, среди детерминированных осложнений наиболее часто встречаются фрагментации световодов и гиперпигментации (по 0,14 %), наиболее редко – ожог кожи (0,07 %) и аллергическая реакция на местный анестетик (лидокаин).
Среди стохастических осложнений наиболее часто встречаются: тромбоз глубоких вен нижних конечностей (1,8 %), болевой синдром (1,4 %) и парестезии (1 %). Наиболее редкими стохастическими осложнениями являются: тромбоэмболия легочной артерии (0,07 %) и нагноение коагулированной вены (0,07 %). Артериовенозные фистулы в области проведения лазерной облитерации встречаются редко.
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Причиной развития детерминированных осложнений явились неадекватный подбор параметров лазерного излучения и выбор вен большого диаметра, лазерная облитерация поверхностно расположенных вен, неадекватный ультразвуковой контроль во время манипуляций, недостаточный объём местной анестезии, недостаточный прогрев вены из-за проблем с оборудованием, повреждение световода и оставление его фрагментов в просвете коагулируемой вены.
Как отметил Мазайшвили, осложнения при лечении варикоза лазером встречаются практически в 10 раз реже, чем после традиционной хирургии (флебэктомия), их характер принципиально ничем не отличается от иных вмешательств на сосудах.
По словам исследователей, диагностика, лечение и профилактики развития осложнения должны включать контрольные осмотры в раннем послеоперационном периоде с обязательным ультразвуковым исследованием, ношение компрессионного трикотажа 2-го класса и раннюю активизацию (ходьбу) после процедуры.
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