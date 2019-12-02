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РИА Новости

Зеленский дал поручения о наращивании добычи газа и нефти

23:24 02.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о наращивании добычи нефти и природного газа.
Указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, опубликован на сайте президента. Указом вводится в действие решение.
Президент Украины Владимир Зеленский
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В частности, кабмину поручено внести на рассмотрение законопроекты по актуализации общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года, "предусмотрев меры по наращиванию объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений" до 1 апреля 2020 года.
Кроме того, президент поручил внести законопроект о "создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского союза по созданию и поддержке таких запасов", а также о новой редакции Кодекса Украины о недрах.
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