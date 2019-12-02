Зеленский дал поручения о наращивании добычи газа и нефти

В частности, кабмину поручено внести на рассмотрение законопроекты по актуализации общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года, "предусмотрев меры по наращиванию объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений" до 1 апреля 2020 года.

Кроме того, президент поручил внести законопроект о "создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского союза по созданию и поддержке таких запасов", а также о новой редакции Кодекса Украины о недрах.