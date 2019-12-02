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РИА Новости

Постпред США при ООН пообещала членам Совбеза по бутылке бурбона

22:36 02.12.2019
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© AP Photo / Alex BrandonКелли Крафт.
Келли Крафт.
© AP Photo / Alex Brandon
ООН, 2 дек – РИА Новости. Члены Совбеза ООН во время поездки на родину постпреда США при организации Келли Крафт, штат Кентукки, получат по бутылке бурбона, сообщила журналистам представительница Штатов.
С 1 декабря США стали на месяц председателем СБ ООН.
"В четверг мы отправимся в Вашингтон, у нас будет обед с президентом (США Дональдом Трампом – ред.)", - сказала Крафт.
Поездка в штат Кентукки пройдет 13-15 декабря.
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"В пятницу вечером (13 декабря – ред.) у нас будет обед во Франкфорте, в особняке губернатора. В субботу мы проведем неформальную встречу. Затем мы все посмотрим баскетбольную игру", - рассказала Крафт.
"В воскресенье мы отправимся в округ Бурбон и во Франкфорт", - сказала она, добавив, что участники поездки посетят завод по производству бурбона. "Мы будем разливать наш собственный бурбон по бутылкам, чтобы привести с собой", - поделилась Крафт.
Как отмечается в программе СБ ООН на месяц, в декабре Совбез проведет традиционное обсуждение ситуации в Сирии. Политическое урегулирование обсудят 11 декабря, 19 декабря речь пойдет о гуманитарной ситуации в стране.
Ситуацию в Йемене участники СБ ООН обсудят 12 декабря, обсуждение по теме насилия и терроризма в Западной Африке пройдет 16 декабря, а проблему осуществления санкций против Южного Судана обсудят 17 декабря.
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Келли КрафтСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
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