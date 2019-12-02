Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T22:10+0300
https://ria.ru/20191202/1561873496.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156172/28/1561722856_0:194:3067:1919_1036x0_80_0_0_bc163a988a1ebdbfcbb3edca578e8574.jpg
РИА Новости

Зеленский утвердил решение СНБО по энергетической безопасности Украины

22:10 02.12.2019
698
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров пересмотреть энергетическую стратегию на период до 2035 года, указ опубликован на сайте президента.
Указом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.
В частности, президент поручил до 1 апреля 2020 года пересмотреть энергетическую стратегию Украины "Безопасность, эффективность, конкурентоспособность" на период до 2035 года, одобренную распоряжением кабинета министров Украины, и меры по ее реализации "с учетом угроз энергетической безопасности, определенных стратегией национальной безопасности Украины, и международных обязательств Украины в энергетической сфере".
Кроме того, кабмину поручено ввести в течение первого полугодия 2020 года "механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергетических ресурсов всеми категориями потребителей энергии".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:05Сказано в эфире
Мнение: почему Зеленский говорит о помощи США? Потому что ему страшноСША могут помочь переговорному процессу по Украине, заявил Владимир Зеленский. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал это заявление.
Также в решении правительству поручается "урегулирование вопроса определения объемов создания страхового запаса природного газа на 2020 год" и разработка до 1 января 2021 года "дорожной карты перехода на расчеты за природный газ по энергетическим показателям с определением срока такого перехода".
Решением также определяется принятие мер для погашения задолженности и выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий государственной формы собственности, предотвращение возникновения такой задолженности в будущем.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
Вчера, 20:56
В Киеве не исключили проблем в работе ГТС без договора на транзит
0141200
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В Киеве не исключили проблем в работе ГТС без договора на транзит
Владимир Зеленский
Зеленский одобрил неотложные меры по энергобезопасности Украины
Площадь Независимости в Киеве
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Келли Крафт.
Постпред США при ООН пообещала членам Совбеза по бутылке бурбона
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский дал поручения о наращивании добычи газа и нефти
Президент США Дональд Трамп
После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто", заявил Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти и газа на Украину
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте
Робототехнический комплекс Уран-9
В Сети появилось фото, предположительно, российского "Урана-9" в Сирии
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Скорая помощь Британии
В Британии автомобиль сбил группу школьников, один из них погиб
Уильям Барр
WP: генпрокурор США не согласен с минюстом по "российскому вопросу"
Пункт пропуска на линии разграничения Украины и ЛНР
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
Лента новостейМолния