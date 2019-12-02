Зеленский утвердил решение СНБО по энергетической безопасности Украины

Мнение: почему Зеленский говорит о помощи США? Потому что ему страшно

США могут помочь переговорному процессу по Украине, заявил Владимир Зеленский. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал это заявление.