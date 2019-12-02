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РИА Новости

В России создали диджитал-летопись перехода на цифровое вещание

21:55 02.12.2019 (обновлено: 10:29 03.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС в Сочи
Инженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Разработана диджитал-летопись создания цифровой телерадиосети, которая включает все мероприятия по переходу с аналогового на цифровое телевизионное вещание в России, говорится в сообщении пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Диджитал-летопись создана к 10-летию со дня подписания федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".
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"В диджитал-летопись 5040.tv внесены даты запуска каждого передатчика, каждого центра формирования мультиплексов, каждого центра консультационной поддержки в каждом регионе, а также другие события, ставшие частью истории цифровизации телевещания России", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в создании сети приняли участие 30 тысяч человек в составе 4 тысяч организаций, построено 5040 передающих станций, на каждой были введены в эксплуатацию передатчики первого и второго мультиплексов.
"В течение десяти лет в России каждый день строилась в среднем одна новая телебашня и включалось три цифровых передатчика", - говорится в сообщении.
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"Каждый ретранслятор обладает профайлом с информацией о местоположении и параметрах, необходимых для настройки цифровых приемников в зоне его действия", - говорится в сообщении пресс-службы РТРС.
Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно. Последний регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
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Региональные программы в "цифре"В 2019 году Россия совершила переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое. С ноября в цифровом формате в эфире появятся и врезки региональных каналов
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Переход на цифровое телевидениеРоссияОбщество
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