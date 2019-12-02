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РИА Новости

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

21:53 02.12.2019 (обновлено: 08:27 03.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине. Об этом пишет портал "Корреспондент.net".
По словам украинца, у его отца было гражданство Германии, но семья не собиралась переезжать из Полтавы, пока молодой человек учился. Яремчук вместе с отцом участвовал в киевских событиях 2013 года: оба жили в палаточном городке и, будучи медиками, следили за здоровьем участников протеста, а когда началась операция в Донбассе, отправились воевать в рядах добровольческих нацбатов.
Позднее семья переехала в Германию.
"Весь переезд с оформлением документов длился около года и в результате в июле 2017-го мы оказались в Ганновере", — рассказал Яремчук.
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По его словам, жившие в Германии родственники отрицательно отнеслись к событиям на Украине, а участие в военной операции на востоке страны стало причиной разрыва отношений с двоюродными братьями. Алексей утверждает, что в интернете у него были друзья-немцы, поддерживавшие Майдан, но в реальной жизни сторонников этих событий оказалось очень мало.

"Самым удручающим в Ганновере в этот момент стал опыт общения с коллегами с мясокомбината, куда я устроился работать", — поделился мужчина.

По его словам, над ним постоянно издевались, а однажды словесная перепалка переросла в драку.
"Я вскользь вспомнил пару историй из жизни Майдана и объяснил некоторые тонкости волонтерской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме", — пожаловался Алексей.
В результате конфликта он оказался в больнице с переломами носа и орбитальной кости. Его признали провокатором и заставили уволиться.
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Кроме того, по словам Яремчука, ему постоянно угрожают в соцсетях и вымогают деньги за то, чтобы его контактные данные не оказались у недоброжелателей.
"Последние полгода в Ганновере превратились для всей моей семьи в настоящий ад. Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают необходимым упрекнуть и задеть за живое", — сообщил мужчина.
По его словам, сложившаяся ситуация поставила родителей на грань развода.
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Алексей утверждает, что не хочет возвращаться на Украину из-за "непредсказуемости Зеленского" и нестабильности в стране. Кроме того, он посетовал на недоверие со стороны силовиков. Украинец также выразил уверенность, что не сможет найти работу в Полтаве. При этом мужчина рассказал, что "друзья с Майдана" зовут его в Россию, но он опасается за свою безопасность.
По мнению Яремчука, оптимальным решением для него является переезд в Канаду, где живет большая украинская община. Но для этого ему нужны деньги. Мужчина считает сложившуюся ситуацию безвыходной.
Он заявил, что европейцы испытывают негатив к Майдану, и призвал помнить об этом всех, кто хочет мигрировать.

"Если вы готовы с этим жить, глотать обиды, тогда переезжайте, но, как по мне, это был крайне негативный опыт. Германия вовсе не так близка к нашим демократическим ценностям, как мы думали, сидя в палатках на Майдане", — заключил Алексей.

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Заграничный паспорт гражданина Украины
23 ноября, 03:23
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
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Алексей ЯремчукСитуация на УкраинеПолтаваГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Провокатор и есть. В столовке мясокомбината принято говорить о футболе или об авто, или, на худой конец, гаджетах, а вовсе не о тонкостях майданной деятельности. Гансам начхать на майданные демократические ценности, а вот бывшие сограждане по СССР и вправду могут внести коррективы в морду лица.
2 декабря, 22:27
Яна Лита
22161002
Германия вовсе не так близка к нашим демократическим ценностям, как мы думали, сидя в палатках на Майдане... Так демократические ценности как раз в том, что не должно быть никаких майданов, а только выборы раз в несколько лет! Эх, неучи!
2 декабря, 22:10
Von Stirliz
188200000
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