Власти Крыма пока не видят необходимости в строительстве платных дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Крым нуждается в ремонте существующих дорог, необходимости строить платные трассы нет, сказал РИА Новости министр транспорта республики Сергей Карпов.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Трасса связывает два крупнейших города России. Ее общая протяженность 669 километров. Проезд по М-11 будет стоить около 2 тысяч рублей. Новая дорога - дублер федеральной трассы М-10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана.

"Необходимость платных дорог диктует потребность рынка, возможность реализации за счет инвестиционных соглашений, когда есть возврат (затраченных средств – ред.). Крым пока очень нуждается в восстановлении дорожной сети, приведении ее в нормативное состояние, в том числе в отношении искусственных сооружений. Мы, конечно, смотрим в будущее, но пока это преждевременно", - заявил Карпов.

В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) власти региона планируют увеличить долю нормативных дорог с существующих 21 до 38% к 2024 году, при дополнительном финансировании доля качественных дорог увеличится до 55%, отметил крымский министр.

Кроме капитального ремонта региональных трасс, в Крыму строится федеральная трасса "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Дорога будет бесплатной для всех автомобилей и автобусов, строительство должно завершиться к концу 2020 года.