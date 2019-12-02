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РИА Новости

Власти Крыма пока не видят необходимости в строительстве платных дорог

21:23 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Крым нуждается в ремонте существующих дорог, необходимости строить платные трассы нет, сказал РИА Новости министр транспорта республики Сергей Карпов.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Трасса связывает два крупнейших города России. Ее общая протяженность 669 километров. Проезд по М-11 будет стоить около 2 тысяч рублей. Новая дорога - дублер федеральной трассы М-10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана.
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"Необходимость платных дорог диктует потребность рынка, возможность реализации за счет инвестиционных соглашений, когда есть возврат (затраченных средств – ред.). Крым пока очень нуждается в восстановлении дорожной сети, приведении ее в нормативное состояние, в том числе в отношении искусственных сооружений. Мы, конечно, смотрим в будущее, но пока это преждевременно", - заявил Карпов.
В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) власти региона планируют увеличить долю нормативных дорог с существующих 21 до 38% к 2024 году, при дополнительном финансировании доля качественных дорог увеличится до 55%, отметил крымский министр.
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Кроме капитального ремонта региональных трасс, в Крыму строится федеральная трасса "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Дорога будет бесплатной для всех автомобилей и автобусов, строительство должно завершиться к концу 2020 года.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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Трасса М-11 (Нева)КрымРоссияОбщество
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