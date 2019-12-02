Мантуров прокомментировал сообщения о подорожании гаджетов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не приведет к подорожанию устройств, заявил глава Минпромторга Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не приведет к подорожанию устройств, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий закон в понедельник подписал президент Владимир Путин.

"Закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения", — сказал министр.

До этого интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с РИА Новости выступил в поддержку закона, но уточнил, что на первом этапе его реализации могут возникнуть некоторые сложности. Среди них — рост цен для потребителя, если предустановку будут делать не сами производители, а сторонние компании.

На заседании экономического комитета Совета Федерации отмечалось, что ответственность за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.

Закон о предустановке ПО

Закон разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса. По их мнению, это позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Перечни гаджетов, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".