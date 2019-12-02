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РИА Новости

Мантуров прокомментировал сообщения о подорожании гаджетов

21:13 02.12.2019 (обновлено: 04:33 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не приведет к подорожанию устройств, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий закон в понедельник подписал президент Владимир Путин.
"Закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения", — сказал министр.
До этого интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с РИА Новости выступил в поддержку закона, но уточнил, что на первом этапе его реализации могут возникнуть некоторые сложности. Среди них — рост цен для потребителя, если предустановку будут делать не сами производители, а сторонние компании.
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На заседании экономического комитета Совета Федерации отмечалось, что ответственность за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.

Закон о предустановке ПО

Закон разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса. По их мнению, это позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.
Перечни гаджетов, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Как заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, закон расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании. Кроме того, новые правила соответствуют зарубежным тенденциям.
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5613547153
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если наш чиновник сказал, что что-то не подорожает, значит оно скоро будет стоить дороже.
2 декабря, 22:04
sserg3015
4532236
«...при грамотной организации процесса не приведет к подорожанию...», - исчерпывающий комментарий!
2 декабря, 22:58
АИАлександр И.
30200114
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