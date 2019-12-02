Абэ выразил надежду решить проблему Курил на основе нового подхода

ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь выразил надежду на скорейшее решение с Россией вопроса вокруг южных островов Курильской гряды на основе "нового подхода".

"Я и президент России (Владимир) Путин разделяем искреннее стремление разрешить вопрос по территориям на основе нового подхода. Уже реализованы авиапоездки бывших жителей островов для посещения могил предков. Также заработал пилотный проект в рамках программы совместной хозяйственной деятельности на четырех островах", - цитирует телеканал NHK слова Абэ в ходе его встречи с мэром города Немуро на острове Хоккайдо Масатоси Исигаки.

В воскресенье в японской столице прошел митинг "за возвращение северных территорий", как в Японии называют южные острова Курильской гряды.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.