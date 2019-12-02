Абэ выразил надежду решить проблему Курил на основе нового подхода

ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь выразил надежду на скорейшее решение с Россией вопроса вокруг южных островов Курильской гряды на основе "нового подхода".
"Я и президент России (Владимир) Путин разделяем искреннее стремление разрешить вопрос по территориям на основе нового подхода. Уже реализованы авиапоездки бывших жителей островов для посещения могил предков. Также заработал пилотный проект в рамках программы совместной хозяйственной деятельности на четырех островах", - цитирует телеканал NHK слова Абэ в ходе его встречи с мэром города Немуро на острове Хоккайдо Масатоси Исигаки.
В воскресенье в японской столице прошел митинг "за возвращение северных территорий", как в Японии называют южные острова Курильской гряды.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.