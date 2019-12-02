В Абхазии отправили в отставку генпрокурора и его заместителя

СУХУМ, 2 дек — РИА Новости. Парламент Абхазии на заседании в понедельник принял решение освободить от занимаемых должностей генпрокурора Зураба Ачбу и его заместителя Эшсоу Какалию, передает корреспондент РИА Новости.
Всего присутствовали 29 депутатов. За увольнение Ачбы проголосовали 19 депутатов, его зама — 27.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу, занимавшего этот пост с 2017 года, и назначил его заместителя Левана Кварацхелия исполняющим обязанности министра внутренних дел. Данному решению предшествовал митинг, в котором приняли участие около 200 человек, среди них были родственники погибших в ноябре в перестрелке у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума.