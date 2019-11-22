В перестрелке в Сухуме погибли три человека

СУХУМ, 22 ноя — РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали в перестрелке в центре Три человека погибли и трое пострадали в перестрелке в центре Сухума , сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.

Автомобиль, на котором скрылись стрелявшие, нашли горящем в районе Депо. Полиция ведет розыск подозреваемых, добавили в пресс-службе.

Sputnik Абхазия, среди погибших — двое мужчин и одна женщина. Как передаетсреди погибших — двое мужчин и одна женщина.

Инцидент произошел у ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров, недалеко от комплекса правительственных зданий, рассказал министр внутренних дел Гарри Аршба.

Среди пострадавших двое мужчин и девушка, все они сейчас находятся в операционных. На месте работает милиция. https://t.co/D2hDfbAFc1 — Sputnik Абхазия (@sputnikabkhazia) 22 ноября 2019 г.

По словам министра, стрельба началась примерно в 14:40. Три человека в масках подъехали на машине к набережной и открыли огонь по людям, сидевшим на улице возле ресторана.