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РИА Новости

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

16:53 22.11.2019 (обновлено: 17:25 22.11.2019)
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© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль в Сухуме
Полицейский автомобиль в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Полицейский автомобиль в Сухуме. Архивное фото
СУХУМ, 22 ноя — РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
Автомобиль, на котором скрылись стрелявшие, нашли горящем в районе Депо. Полиция ведет розыск подозреваемых, добавили в пресс-службе.
Как передает Sputnik Абхазия, среди погибших — двое мужчин и одна женщина.
Инцидент произошел у ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров, недалеко от комплекса правительственных зданий, рассказал министр внутренних дел Гарри Аршба.
По словам министра, стрельба началась примерно в 14:40. Три человека в масках подъехали на машине к набережной и открыли огонь по людям, сидевшим на улице возле ресторана.
Все сотрудники МВД подняты по тревоге, в городе ввели план "Перехват", добавил министр.
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Автомобиль МВД Абхазии
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