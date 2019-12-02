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РИА Новости

Эрдоган отклонил закон о налоге на проживание в турецких отелях

19:35 02.12.2019
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© РИА Новости / Мария Селиванова Номера отеля Lujo Bodrum
 Номера отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отклонил принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривал среди прочего введение двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщили в администрации турецкого лидера.
Ранее глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РИА Новости, что отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.
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"Президент отправил на доработку в парламент закон о налогах на услуги, так как не счел его уместным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возражения Эрдогана, в частности, касаются налогообложения производителей электроэнергии. Об отношении президента Турции к статье закона, предусматривавшей введение налога на проживание в отелях, не сообщается.
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