На Украине кот задушил младенца

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Винницкой области на Украине кот задушил девятимесячную девочку. Об этом сообщили в местном отделении полиции.
По данным новостного портала Vinbazar, 30 ноября мать девочки оставила спящего ребенка в коляске во дворе своего дома и отвлеклась на домашние дела. Вернувшись, женщина обнаружила кота, лежавшего на ребенке.
Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер в результате удушения, других травм на теле не нашли. С родителями девочки работают психологи.
По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело.
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