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РИА Новости

На Украине кот задушил младенца

19:04 02.12.2019 (обновлено: 22:58 02.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКот
Кот
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кот. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Винницкой области на Украине кот задушил девятимесячную девочку. Об этом сообщили в местном отделении полиции.
По данным новостного портала Vinbazar, 30 ноября мать девочки оставила спящего ребенка в коляске во дворе своего дома и отвлеклась на домашние дела. Вернувшись, женщина обнаружила кота, лежавшего на ребенке.
Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер в результате удушения, других травм на теле не нашли. С родителями девочки работают психологи.
По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело.
Юлия Шарко
12 сентября, 20:05
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
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Ситуация на УкраинеНациональная полиция УкраиныВинницкая областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это Российское информационное агентство?? Или газетёнка Вечерняя Винница?! Сплошная Украина! На Украине даже коты - убийцы ведь! Мутные статьи сплошные... Следствие выяснило уже был ли это кот?
2 декабря, 20:33
André Festau
73523234
Ужасная трагедия, которую нельзя было предвидеть. Или кот был такой огромный, или это не домашний кот, а какой-нибудь мейкун.
2 декабря, 19:38
Руслан Тлеуж
20351807
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