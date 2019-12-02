В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал решение правительства о внесении в Госдуму проектов законов об обязательных требованиях и о государственном контроле.

Правительство на заседании в четверг рассмотрело эти два законопроекта в сфере контрольно-надзорной деятельности.

"Два документа уже подготовлены. Я сегодня подписал решение правительства об их внесении в Госдуму - это проекты федеральных законов об обязательных требованиях и о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле", - сказал Медведев, выступая на расширенном совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Он отметил, что эти документы - фундамент будущего контроля и надзора.

"Документы получат дальнейшее обсуждение в рамках парламентских чтений, парламентских процедур. Попросил бы наладить совместную работу по законопроектам между аппаратом правительства, Госдумой, впоследствии с Советом Федерации. Нужно искать взаимоприемлемые решения, потому что там довольно много еще сложных вопросов", - добавил премьер.

Проект федерального закона о госконтроле устанавливает процессуальные основы осуществления госконтроля и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников контрольно-надзорной деятельности.