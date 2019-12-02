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РИА Новости

В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле

18:41 02.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал решение правительства о внесении в Госдуму проектов законов об обязательных требованиях и о государственном контроле.
Правительство на заседании в четверг рассмотрело эти два законопроекта в сфере контрольно-надзорной деятельности.
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"Два документа уже подготовлены. Я сегодня подписал решение правительства об их внесении в Госдуму - это проекты федеральных законов об обязательных требованиях и о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле", - сказал Медведев, выступая на расширенном совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.
Он отметил, что эти документы - фундамент будущего контроля и надзора.
"Документы получат дальнейшее обсуждение в рамках парламентских чтений, парламентских процедур. Попросил бы наладить совместную работу по законопроектам между аппаратом правительства, Госдумой, впоследствии с Советом Федерации. Нужно искать взаимоприемлемые решения, потому что там довольно много еще сложных вопросов", - добавил премьер.
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Проект федерального закона о госконтроле устанавливает процессуальные основы осуществления госконтроля и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников контрольно-надзорной деятельности.
Второй документ - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований.
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