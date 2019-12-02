Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины

В субботу Вячеслав Володин прокомментировал поведение делегации Украины на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Руслана Бальбека, который представлял крымских татар. Председатель Госдумы предостерег Киев от нетерпимости к малым народам. Он отметил, что ущемление прав нацменьшинств может привести к тому, что ряд областей выйдет из состава страны. Он призвал Украину задуматься над политикой властей в отношении представителей других народов, в частности русских, венгров и поляков, и напомнил, что в 2014 году большинство жителей Крыма высказалось за воссоединение с Россией.

Вопрос притеснения различных этнических групп на Украине стал широко обсуждаться после принятия в 2017 году закона об образовании, который значительно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Ряд европейских стран осудили документ, заявив, что он нарушает права малых народов. В июле этого года на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, украинский должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью", и пообещал проверить, соответствует ли он конституции страны.