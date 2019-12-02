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РИА Новости

Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины

18:43 02.12.2019 (обновлено: 19:18 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве
Флаг Украины в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в СБУ с просьбой открыть дело против председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего об угрозе распада Украины из-за притеснения нацменьшинств.
В субботу Вячеслав Володин прокомментировал поведение делегации Украины на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Руслана Бальбека, который представлял крымских татар. Председатель Госдумы предостерег Киев от нетерпимости к малым народам. Он отметил, что ущемление прав нацменьшинств может привести к тому, что ряд областей выйдет из состава страны. Он призвал Украину задуматься над политикой властей в отношении представителей других народов, в частности русских, венгров и поляков, и напомнил, что в 2014 году большинство жителей Крыма высказалось за воссоединение с Россией.
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Гончаренко опубликовал в фейсбуке фотографию обращения, в котором он требует дать правовую оценку "недружественного", по его мнению, высказывания Володина. Он также попросил СБУ разъяснить свою позицию и дальнейшие действия в данной ситуации.
"Считаю, что СБУ должна немедленно открыть уголовное производство за угрозу территориальной целостности нашей страны и объявить в международный розыск Володина", — написал нардеп.
Вопрос притеснения различных этнических групп на Украине стал широко обсуждаться после принятия в 2017 году закона об образовании, который значительно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Ряд европейских стран осудили документ, заявив, что он нарушает права малых народов. В июле этого года на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, украинский должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью", и пообещал проверить, соответствует ли он конституции страны.
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Ситуация на УкраинеАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьГосдума РФВерховная Рада УкраиныВячеслав ВолодинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну, вот и Володин дождался звёздного часа. Поедет куда, а его украинцы или американцы к себе в кутузку. А чё Путина в розыск не объявят? Страшно? Глядишь, и с Украиной бы покончили, наконец, а то всё терпим, терпим...
2 декабря, 18:48
Von Stirliz
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