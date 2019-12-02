Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T18:26+0300
https://ria.ru/20191202/1561866961.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156095/60/1560956058_0:0:2930:1648_1036x0_80_0_0_c65d061de8fafcd8d535e37d17e30744.jpg
РИА Новости

Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора

18:26 02.12.2019
246
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О порядке формирования Совета Федерации".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 18:22
Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
В соответствии с законом, если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то он может назначить нового сенатора. Им может стать депутат местного заксобрания, отвечающий требованиям и ограничениям, предусмотренным законодательством о порядке формирования Совфеда.
Новый сенатор в таком случае должен быть назначен не позднее, чем через 10 дней после досрочного сложения полномочий предыдущим сенатором.
Как отметил один из авторов инициативы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект разработан для ликвидации пробела в законодательном регулировании.
Он добавил, что "законопроект разработан с целью обеспечения реализации конституционного положения о представительстве в Совете Федерации от каждого региона по одному представителю от исполнительной и от законодательной властей субъекта федерации".
Президент России Владимир Путин
Вчера, 18:14
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
420005
Обсудить 1
Андрей КлишасСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Путин рассказал о результатах прошлых совещаний в Сочи
Незаконная рубка леса в Ставропольском крае
В Счетной палате рассказали об ущербе от незаконных рубок леса
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в рабочем кабинете в Крыму
Поклонская не видит смысла в создании переговорного формата по Крыму
Здание правительства РФ
Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Правительство подтвердило встречу Румаса и Медведева 6 декабря
Здание Государственной Думы РФ
Депутат ГД оценил появление проекта по биологической безопасности
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана восьмого января
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
Владимир Путин
Путин отметил значение военных технологий для гражданской продукции
Икона Мастера Вышебродского алтаря Мадонна с младенцем на троне
Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Эксперт: мигранты пока не заметили отмены переводов в Таджикистан
11:36Почти 97% немецких компаний в России поддержали "Северный поток — 2"
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
Лента новостейМолния