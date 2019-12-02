Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О порядке формирования Совета Федерации".
В соответствии с законом, если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то он может назначить нового сенатора. Им может стать депутат местного заксобрания, отвечающий требованиям и ограничениям, предусмотренным законодательством о порядке формирования Совфеда.
Новый сенатор в таком случае должен быть назначен не позднее, чем через 10 дней после досрочного сложения полномочий предыдущим сенатором.
Как отметил один из авторов инициативы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект разработан для ликвидации пробела в законодательном регулировании.
Он добавил, что "законопроект разработан с целью обеспечения реализации конституционного положения о представительстве в Совете Федерации от каждого региона по одному представителю от исполнительной и от законодательной властей субъекта федерации".