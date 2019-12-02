Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса. По их мнению, это позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Перечни гаджетов, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

На заседании экономического комитета Совета Федерации отмечалось, что ответственность за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.