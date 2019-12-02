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РИА Новости

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

18:14 02.12.2019 (обновлено: 06:05 03.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса. По их мнению, это позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.
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Перечни гаджетов, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
На заседании экономического комитета Совета Федерации отмечалось, что ответственность за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.
Как заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, закон расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании. Кроме того, новые правила соответствуют зарубежным тенденциям.
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Владимир ПутинРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Ну слава богу, одна из главных проблем российского государства решена. Поставили, наконец, на место западников, наводняющих и развращающих отечественной рынок своими ИТ-технологиями
2 декабря, 18:53
Николай Соколов
107101451121
не хотели покупать сыр с пальмовым маслом? заставили! запретили заграничное. не хотят покупать у мейл.ру программки? запретим заграничные. у нашего правительства на всё одно решение.
2 декабря, 18:58
ПКПётр Котовский
179909043
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