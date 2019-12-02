Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Авторы законопроекта поясняли, что принятие такой нормы необходимо, в том числе для того, чтобы можно было демонстрировать фильмы о Великой Отечественной войне, что особенно актуально в преддверии 75-й годовщины Великой Победы.