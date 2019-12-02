Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях

Закон предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".