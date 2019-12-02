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РИА Новости

Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях

18:05 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Заседание Совета по развитию гражданского общества
28 сентября, 13:32
СПЧ: нужно запретить демонстрацию нацистской символики в случае пропаганды
Авторы законопроекта поясняли, что принятие такой нормы необходимо, в том числе для того, чтобы можно было демонстрировать фильмы о Великой Отечественной войне, что особенно актуально в преддверии 75-й годовщины Великой Победы.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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