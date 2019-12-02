Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вопросы суррогатного материнства должны тщательнее регулироваться на законодательном уровне, сейчас для биологических родителей подобная сделка – большой риск, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале " Россия 1 Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства через религиозно-светские дискуссии. Кроме того, по словам Киселева российским законодателям также есть над чем подумать, так как не все правовые аспекты, связанные с суррогатным материнством, сейчас прописаны.

"У нас не полностью закон регламентирует вопрос передачи ребенка в руки биологических родителей. Проблема заключается в том, что мать вне зависимости от того, какой договор она подписала до вступления в программу, все равно должна написать отказ непосредственно после родов. В случае если она позволит себе отказаться от этой идеи и сказать, что хочет оставить ребенка себе, то практически никаких юридических механизмов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию в интересах биологических родителей, не существует", - рассказал акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.

При этом он отметил, что ребенок фактически не имеет отношения к суррогатной матери, так как от матери во время беременности поступают лишь питательные вещества.

"Вопросы законодательства нужно урегулировать более тщательно. Пока этот вопрос не будет урегулирован, в любом случае программа суррогатного материнства для биологических родителей – это риск", - подчеркнул эксперт.

С ним согласен академик РАН, президент Российского общества акушеров гинекологов Владимир Серов. По его словам, с суррогатным материнством связано много этических проблем: в большинстве случаев суррогатное материнство оплачивается, кроме того, после родов женщина может передумать отдавать ребенка, нередки и случаи шантажа биологических родителей. Необходимо каким-то образом урегулировать денежные вопросы, чтобы не возникало неравенства между женщинами, которые могут заплатить за суррогатное материнство, и теми, кто нет, пояснил эксперт.