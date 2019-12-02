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РИА Новости

Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства

18:03 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСуррогатное материнство
Суррогатное материнство
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Суррогатное материнство. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вопросы суррогатного материнства должны тщательнее регулироваться на законодательном уровне, сейчас для биологических родителей подобная сделка – большой риск, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства через религиозно-светские дискуссии. Кроме того, по словам Киселева российским законодателям также есть над чем подумать, так как не все правовые аспекты, связанные с суррогатным материнством, сейчас прописаны.
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"У нас не полностью закон регламентирует вопрос передачи ребенка в руки биологических родителей. Проблема заключается в том, что мать вне зависимости от того, какой договор она подписала до вступления в программу, все равно должна написать отказ непосредственно после родов. В случае если она позволит себе отказаться от этой идеи и сказать, что хочет оставить ребенка себе, то практически никаких юридических механизмов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию в интересах биологических родителей, не существует", - рассказал акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.
При этом он отметил, что ребенок фактически не имеет отношения к суррогатной матери, так как от матери во время беременности поступают лишь питательные вещества.
"Вопросы законодательства нужно урегулировать более тщательно. Пока этот вопрос не будет урегулирован, в любом случае программа суррогатного материнства для биологических родителей – это риск", - подчеркнул эксперт.
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С ним согласен академик РАН, президент Российского общества акушеров гинекологов Владимир Серов. По его словам, с суррогатным материнством связано много этических проблем: в большинстве случаев суррогатное материнство оплачивается, кроме того, после родов женщина может передумать отдавать ребенка, нередки и случаи шантажа биологических родителей. Необходимо каким-то образом урегулировать денежные вопросы, чтобы не возникало неравенства между женщинами, которые могут заплатить за суррогатное материнство, и теми, кто нет, пояснил эксперт.
Помимо этого, есть еще позиция Русской православной церкви, которая не допускает возможности суррогатного материнства. "Надо сказать, что позиция церкви неправильная, потому что родители, у которых нет возможности иметь детей, должны ее получить, тем более в нашей стране, когда у нас каждый ребенок на учете", - уточнил Серов.
Певица Диана Гурцкая
15:27Религия и мировоззрение
Гурцкая оценила идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
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