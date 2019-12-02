Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Икону "Мадонна с младенцем на троне" Мастера Вышебродского алтаря, одного из ключевых представителей готического стиля середины XIV века, продали на аукционе во Франции за 6,2 миллиона евро, сообщает France Info.
Изначально предполагалось, что шедевр неизвестного чешского мастера, который считается автором девяти алтарных образов из монастыря в Высшем Броде, продадут за 400 — 600 тысяч евро. Он был написан в Богемии около 1350 года. Экспертам, работу которых курировал искусствовед Эрик Туркин, понадобилось четыре месяца, чтобы установить авторство.
Торги проводил аукционный дом Cortot & Associés. За икону, случайно найденную в Дижоне, развернулась борьба между девятью покупателями. В результате ее приобрел нью-йоркский Метрополитен.
Однако музею еще предстоит получить экспортный сертификат. По французским законам, Париж может перекупить проданный с молотка шедевр, если заплатит за него установленную на аукционе цену.
Но, как пишет La Trubine de l’Art, вряд ли французское министерство культуры выделит нужную сумму, несмотря на то, что ни одной работы Мастера Вышебродского алтаря в экспозиции Лувра нет.
В этом году это уже вторая крупная продажа на французских аукционах. В октябре с молотка ушла работа флорентийского мастера Чимабуэ "Христос осмеянный", которую обнаружили на кухне в пригороде Парижа. Ее купил частный коллекционер более чем за 24 миллиона евро при оценочной стоимости от четырех до шести миллионов евро.