Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен

Изначально предполагалось, что шедевр неизвестного чешского мастера, который считается автором девяти алтарных образов из монастыря в Высшем Броде, продадут за 400 — 600 тысяч евро. Он был написан в Богемии около 1350 года. Экспертам, работу которых курировал искусствовед Эрик Туркин, понадобилось четыре месяца, чтобы установить авторство.