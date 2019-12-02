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РИА Новости

Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха

17:49 02.12.2019 (обновлено: 18:35 02.12.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Генпрокуратуре Нидерландов прокомментировали ситуацию с экс-командиром одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимиром Цемахом, которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
В июне украинские спецслужбы похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.
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"Люди Донбасса". Владимир Цемах: Я защищал свой дом
В Нидерландах заявили, что передали Москве запрос на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы он не смог избежать расследования.
В Генпрокуратуре считают, что у России не было юридических препятствий для выдачи подозреваемого, так как он гражданин Украины.
В заявлении говорится, что ведомство 19 ноября получило уведомление от российских властей о том, что они не знают, где находится Цемах. При этом ведомство, ссылаясь на информацию СМИ, отмечает, что мужчина вернулся к себе домой на Восточную Украину, откуда он не может быть экстрадирован.
"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
Отмечается, что Генпрокуратура сообщила о своей позиции российским властям и родственникам жертв разбившегося рейса МН17.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России расследует обстоятельства крушения, представила промежуточные итоги.
Следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам данные радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако следователи эту информацию проигнорировали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
13 сентября, 02:07Освобождение задержанных россиян и украинцев
Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17
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Владимир ЦемахСитуация на УкраинеMH17. РасследованиеНидерландыРоссияВ мире
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