На Ямале столкнулись автобус и грузовик, пострадали пять человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе в Пять человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе , сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД

Авария произошла днем в понедельник на трассе между Ноябрьском и отдаленным поселком Вынгапуровский, который является частью города. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус.

"По предварительным данным, "Камаз" находился на обочине, когда водитель решил выехать на дорогу и не убедился в отсутствии другого транспорта. В этот момент в попутном направлении двигался автобус "Волжанин". Произошло столкновение. Пострадали, предварительно, пять человек", - сказал представитель ведомства.