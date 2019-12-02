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РИА Новости

На Ямале столкнулись автобус и грузовик, пострадали пять человек

17:17 02.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла днем в понедельник на трассе между Ноябрьском и отдаленным поселком Вынгапуровский, который является частью города. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус.
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"По предварительным данным, "Камаз" находился на обочине, когда водитель решил выехать на дорогу и не убедился в отсутствии другого транспорта. В этот момент в попутном направлении двигался автобус "Волжанин". Произошло столкновение. Пострадали, предварительно, пять человек", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в рейсовом автобусе, который принадлежит муниципальному предприятию Ноябрьска "Пассажирские перевозки", находились 13 человек, включая водителя. Транспорт направлялся из поселка в сторону города. Предполагается, что оба водителя в момент происшествия были трезвыми, добавили в ГИБДД.
Инспектор ГИБДД
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Ямало-Ненецкий автономный округГИБДД МВД РФПроисшествия
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