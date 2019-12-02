В Минске подтвердили дату и место встречи Медведева и Румаса

МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Встреча премьер-министров Белоруссии и России Встреча премьер-министров Белоруссии и России Сергея Румаса Дмитрия Медведева , намеченная на 6 декабря текущего года, состоится в Сочи , сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе правительства республики.

"Встреча премьер-министров двух стран, которая намечена на 6 декабря, состоится в Сочи", - рассказала собеседница агентства. При этом она не стала анонсировать повестку предстоящих переговоров.

Ранее, в воскресенье, состоялся телефонный разговор Румаса и Медведева. Как сообщал белорусский Совмин, обсуждалось согласование интеграционных дорожных карт Минска и Москвы. Сообщалось также, что премьеры договорились провести встречу 6 декабря.

Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства . Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты". В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных карт" по интеграции.