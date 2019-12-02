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РИА Новости

В Минске подтвердили дату и место встречи Медведева и Румаса

17:03 02.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Встреча премьер-министров Белоруссии и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, намеченная на 6 декабря текущего года, состоится в Сочи, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе правительства республики.
"Встреча премьер-министров двух стран, которая намечена на 6 декабря, состоится в Сочи", - рассказала собеседница агентства. При этом она не стала анонсировать повестку предстоящих переговоров.
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Ранее, в воскресенье, состоялся телефонный разговор Румаса и Медведева. Как сообщал белорусский Совмин, обсуждалось согласование интеграционных дорожных карт Минска и Москвы. Сообщалось также, что премьеры договорились провести встречу 6 декабря.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты". В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных карт" по интеграции.
В пятницу белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил, что основные противоречия сторон в переговорах по дальнейшей интеграции в настоящее время касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевСоюзное государствоСочиМинскБелоруссияРоссияВ мире
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