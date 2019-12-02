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РИА Новости

В Крыму предложили США помочь Украине признать полуостров российским

16:50 02.12.2019 (обновлено: 17:16 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил США помочь Украине признать Крым российским, потому как другой роли в крымском вопросе у американских властей быть не может.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Monde заявил, что США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с Россией и своему влиянию в Европе. В частности, Зеленский считает, что площадкой для обсуждения вопроса возвращения Крыма могло бы стать создание международного формата с участием Украины, России и США.
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США могут помочь переговорному процессу по Украине, считает Зеленский
"США никакого отношения к Крыму не имеют. Какие вообще могут быть разговоры с участием США по возвращению Крыма Украине? Единственное, что могут сделать американские власти, так это помочь Украине признать Крым составной частью России", — сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Крым справедливо и законно вернулся в состав России и останется в ее составе вечно.

"Украина если и должна вести с кем-то речь о Крыме, то прежде всего и только с Российской Федерацией, и тема разговора может быть только одна: как Украине улучшить отношения с Россией. А для улучшения отношений с Россией Украине нужно снять тему Крыма и навсегда вычеркнуть из украинской повестки дня", — подчеркнул сенатор.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Сергей ЦековВладимир ЗеленскийКрымСШАУкраинаВ мире
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