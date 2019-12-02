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РИА Новости

Трутнев поручил выяснить причины отключения на Сахалинской ГРЭС-2

16:35 02.12.2019 (обновлено: 16:44 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил председателю правления – генеральному директору компании "РусГидро" Николаю Шульгинову разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 и доложить о результатах.
Крупнейший энергообъект региона на западном побережье Сахалина был официально введен в эксплуатацию 25 ноября и отключился через четыре дня после официального пуска, сейчас он работает по диспетчерскому графику. После отключения энергоблока было задействовано резервное оборудование, что позволило свести к минимуму перерыв в снабжении потребителей. К единой энергетической системе региона ГРЭС была подключена в мае прошлого года и до официального пуска работала в тестовом режиме.
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
25 ноября, 07:55Теплоснабжение
Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию
"Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил председателю правления – генеральному директору ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 и доложить о результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
Трутнев подчеркнул, что соответствующие службы должны тщательно и быстро разобраться в ситуации. "Подобные случаи, когда отключается новый только пущенный блок, совершенно недопустимы. Все неполадки строители совместно с энергетиками должны устранить в кратчайшее время", - отметил полпред.
По словам помощника вице-премьера Тимура Чернышева, энергетики уже приступили к анализу причин остановки блока. "В ближайшее время будут определены причины произошедшего и выработаны технические решения для устранения инцидента. Все оборудование имеет гарантии. Совершенно точно: сахалинцы не останутся без тепла и света", - сказал Чернышев.
В пресс-службе Трутнева отметили, что сейчас специалисты ведут углубленное расследование инцидента и выработку технических решений. Генеральным подрядчиком строительства Сахалинский ГРЭС-2 является группа компаний "ТЭК-Мосэнерго", которая имеет двухлетние гарантийные обязательства по устранению дефектов строительства.
Сотрудник диспетчерского пункта на Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области
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Русгидро и власти Сахалина подготовили программу замены сетей
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ТеплоснабжениеСахалинская ГРЭС-2СахалинЮрий ТрутневРоссияПроисшествия
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