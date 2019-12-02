Трутнев поручил выяснить причины отключения на Сахалинской ГРЭС-2

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил председателю правления – генеральному директору компании "РусГидро" Николаю Шульгинову разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 и доложить о результатах.

Крупнейший энергообъект региона на западном побережье Сахалина был официально введен в эксплуатацию 25 ноября и отключился через четыре дня после официального пуска, сейчас он работает по диспетчерскому графику. После отключения энергоблока было задействовано резервное оборудование, что позволило свести к минимуму перерыв в снабжении потребителей. К единой энергетической системе региона ГРЭС была подключена в мае прошлого года и до официального пуска работала в тестовом режиме.

"Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил председателю правления – генеральному директору ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 и доложить о результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Трутнев подчеркнул, что соответствующие службы должны тщательно и быстро разобраться в ситуации. "Подобные случаи, когда отключается новый только пущенный блок, совершенно недопустимы. Все неполадки строители совместно с энергетиками должны устранить в кратчайшее время", - отметил полпред.

По словам помощника вице-премьера Тимура Чернышева, энергетики уже приступили к анализу причин остановки блока. "В ближайшее время будут определены причины произошедшего и выработаны технические решения для устранения инцидента. Все оборудование имеет гарантии. Совершенно точно: сахалинцы не останутся без тепла и света", - сказал Чернышев.