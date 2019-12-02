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РИА Новости

В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем

16:28 02.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Видеозапись, на которой запечатлена драка между учителем и учеником в кабинете информатики появилась в интернете 29 ноября. Ролик вызвал широкий резонанс среди родителей и школьников, многие из них высказались в поддержку педагога. Представитель департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области ранее пояснял РИА Новости, что учитель не будет уволен, но на основании служебной проверки получит взыскание.
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"По факту инцидента в школе города Белгорода организовано проведение проверки ... По предварительным данным, днем 29 ноября 2019 года в школе №15 города Белгорода на уроке информатики между учеником и учителем произошел конфликт. Свидетелями произошедшего стали ученики 8 класса", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку деяниям всех причастных к инциденту.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры профилактического характера, в том числе в отношении лиц, отвечающих за воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса", - добавляет следствие.
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