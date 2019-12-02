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РИА Новости

В Турции изучают предложение России по Су-35

16:21 02.12.2019
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35
Истребитель Су-35
© РИА Новости / Антон Балашов
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Истребитель Су-35 . Архивное фото
АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Турция внимательно изучает характеристики российских истребителей Су-35, заявил глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента страны Исмаил Демир.
Президент Турции Тайип Эрдоган в начале сентября посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ", - заявил Демир. Его цитирует агентство Anadolu.
По его словам, в настоящее время участие Турции в программе по производству новейших американских истребителей F-35 сохраняется. "Вывод Турции за рамки программы не отвечает интересам других участников проекта. Мы продолжаем обсуждать пути выхода из создавшейся ситуации. Не могу ничего сказать о позиции американской стороны, но мы готовы к позитивному диалогу", - сказал Демир.
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Он добавил, что самолет пятого поколения, разработка которого продолжается в Турции, поступит на вооружение турецких ВВС, предположительно, в 2028-2029 годах.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Су-57Исмаил ДемирС-400 «Триумф»F-35Су-35Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганБезопасностьВ мире
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