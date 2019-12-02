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РИА Новости

Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень

16:12 02.12.2019 (обновлено: 16:15 02.12.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаКлиматическая конференция COP25 в Мадриде
Климатическая конференция COP25 в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Новое руководство ЕС на открывшейся в Мадриде конференции по климату COP25 призвали принять так называемую "зеленую сделку" не только на уровне Евросоюза, но и всего мира.
"Зеленая сделка" Европы подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Она обойдется Евросоюзу, по предварительным расчетам, примерно в три триллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС.
"Мы предлагаем новую зеленую сделку, поскольку речь идет о прекращении войны против природы, о перемирии", — заявил, выступая на круглом столе, председатель Европейского совета Шарль Мишель.
По его выражению, на протяжении веков мир находился в состоянии "войны против природы, чрезмерно эксплуатируя природные ресурсы, и мы добились того, что планета нам отвечает". "Нам необходимо менять положение вещей. Настало время зеленой революции, мы хотим превратить Европу в первый зеленый континент", — добавил он.
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Шарль Мишель призвал к резкому увеличению инвестиций в новые технологии через Европейский инвестиционный банк. Кроме того, банк с 2021 года прекратит финансировать проекты, связанные с ископаемым топливом. На проекты, связанные с борьбой с климатическими изменениями, предполагается до 2030 года выделить триллион евро. Председатель Европейского совета также заявил, что к 2050 году Европа станет первым континентом, который достигнет климатической нейтральности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС может предложить распространить "зеленую сделку" на глобальный уровень. "В этом месяце мы сделаем предложение о первом европейском законе для достижения климатического нейтралитета с тем, чтобы он стал необратимым. Мы, европейцы, готовы. И если будем двигаться вместе, мы будем идти быстрее. Нам надо быть более амбициозными в переговорах на COP. Перейдем от европейской зеленой сделки на мировой уровень", — заявила она, призвав страны мира увеличить инвестиции в инновации и зеленые технологии.
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Премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что международное сообщество "опаздывает" в решении климатических проблем, и то, что оно делает, "недостаточно". Однако он все же высказал оптимистичное мнение, что "эту борьбу можно выиграть", призвав установить точные цели. Филипп напомнил о планах французских властей закрыть все электростанции, работающие на угле, к 2022 году, а с 2040 года избавиться от автомобилей, загрязняющих окружающую среду.
Премьер Португалии Антониу Кошта рассказал, что 54% электричества в стране — из возобновляемых источников энергии. При этом, по его словам, переход на чистые источники энергии "не приводит к повышению стоимости, а даже может ее снизить". "Возобновляемая энергия может быть более дешевой. Цель Португалии – добиться, чтобы к 2030 году 80% энергии было чистой", - сказал Кошта.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек. В первый день работы саммита в испанскую столицу приехали около пятидесяти глав государств и правительств, а также руководство ЕС.
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Новости - ЭкологияАнтониу КоштаШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзМадрид (город)ООНВ мире
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