Зеленский хочет побороться за "сбившихся с пути" жителей Донбасса

Глава государства отказался верить в результаты недавнего соцопроса, согласно которому большая часть населения Донбасса хочет жить в России

"Знаю, что там есть люди, которые выступают за Украину", — сказал он.

Зеленский добавил, что каждый человек имеет право решать, где ему жить. Поэтому "те, кто за Россию", могут уехать из Донбасса, заявил он.

При этом украинский лидер подчеркнул, что на юго-востоке страны есть люди, которые не определились со своей позицией.

"Что касается "потерявшихся": если у кого-то есть украинский паспорт, а потом у него появляется российский паспорт и он получает социальную поддержку и здесь и там, то он сбился с пути", — пояснил президент.

Как отметил Зеленский, у него нет "морального права" игнорировать эту ситуацию. По его словам, за таких жителей Донбасса необходимо бороться и "вернуть их назад".

"Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", — заключил он.

В начале ноября были опубликованы результаты опроса Украинского института будущего, согласно которым почти 65 процентов населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают, что эти территории должны стать частью России. Оставаться в составе Украины хотят лишь 18,5 процента опрошенных. За полную независимость ДНР и ЛНР высказались 16,2 процента респондентов.