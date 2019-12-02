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РИА Новости

Зеленский хочет побороться за "сбившихся с пути" жителей Донбасса

15:53 02.12.2019 (обновлено: 18:20 02.12.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Глава государства отказался верить в результаты недавнего соцопроса, согласно которому большая часть населения Донбасса хочет жить в России.
"Знаю, что там есть люди, которые выступают за Украину", — сказал он.
Зеленский добавил, что каждый человек имеет право решать, где ему жить. Поэтому "те, кто за Россию", могут уехать из Донбасса, заявил он.
При этом украинский лидер подчеркнул, что на юго-востоке страны есть люди, которые не определились со своей позицией.
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"Что касается "потерявшихся": если у кого-то есть украинский паспорт, а потом у него появляется российский паспорт и он получает социальную поддержку и здесь и там, то он сбился с пути", — пояснил президент.
Как отметил Зеленский, у него нет "морального права" игнорировать эту ситуацию. По его словам, за таких жителей Донбасса необходимо бороться и "вернуть их назад".

"Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", — заключил он.

В начале ноября были опубликованы результаты опроса Украинского института будущего, согласно которым почти 65 процентов населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают, что эти территории должны стать частью России. Оставаться в составе Украины хотят лишь 18,5 процента опрошенных. За полную независимость ДНР и ЛНР высказались 16,2 процента респондентов.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее — в инфографике Ria.ru
961301394
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Придурь,это с какого перепуга люди должны уезжать? Это их родина малая..вот ты и заявил открыто, что люди вам не нужны, нужна земля и шахты.
2 декабря, 16:13
Алексадр Бородин
5700001
Украинская психология напоминает психологию садиста - я бью, чтобы меня любили, а не полюбят забью до смерти.
2 декабря, 16:34
zastan76
3700001
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