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РИА Новости

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

15:51 02.12.2019 (обновлено: 15:54 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.
Ожидается, что предложенные меры, направленные на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.
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