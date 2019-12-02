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РИА Новости

Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

15:34 02.12.2019 (обновлено: 15:56 02.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСанаторий "Курпаты"
Санаторий Курпаты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации стратегии развития санаторно-курортного комплекса.
"Сегодня многие санатории требуют капитального ремонта, необходимо обеспечить их новейшим оборудованием, привлечь специалистов <...> и не только приводить в порядок старые санатории, но и строить новые, поскольку такие услуги людям нужны", — пояснил глава правительства на встрече с вице-премьерами.
Он подчеркнул, что от модернизации зависит будущее курортов.
"Туда нужно привлекать как можно больше туристов, а туристы, естественно, требуют инвестиций. Все это должно сопровождаться новыми рабочими местами, а сервис должен быть качественным и современным", — сказал Медведев.
По его словам, в рамках стратегии необходимо будет подготовить план мероприятий и в соответствии с ним действовать, ориентируясь в том числе на государственно-частное партнерство.
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