Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

ГОРКИ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации стратегии развития санаторно-курортного комплекса.
"Сегодня многие санатории требуют капитального ремонта, необходимо обеспечить их новейшим оборудованием, привлечь специалистов <...> и не только приводить в порядок старые санатории, но и строить новые, поскольку такие услуги людям нужны", — пояснил глава правительства на встрече с вице-премьерами.
Он подчеркнул, что от модернизации зависит будущее курортов.
"Туда нужно привлекать как можно больше туристов, а туристы, естественно, требуют инвестиций. Все это должно сопровождаться новыми рабочими местами, а сервис должен быть качественным и современным", — сказал Медведев.
По его словам, в рамках стратегии необходимо будет подготовить план мероприятий и в соответствии с ним действовать, ориентируясь в том числе на государственно-частное партнерство.