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РИА Новости

В МАГАТЭ для нового главы организации исполнили танго

15:20 02.12.2019
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Утверждение аргентинца Рафаэля Гросси на посту генерального директора МАГАТЭ в организации отметили с латиноамериканским колоритом – исполнили в честь него композицию его знаменитого соотечественника Астора Пьяцоллы Libertango, передаёт корреспондент РИА Новости.
В понедельник генеральная конференция МАГАТЭ собралась на специальную сессию для утверждения Гросси на посту нового главы агентства, он приступает к обязанностям 3 декабря. После утверждения Гросси принял присягу и выступил с речью.
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"Хотел бы отметить, как важно для меня, что первый латиноамериканец на этой конференции получил столь высокую честь, будучи назначенным на этот пост", - сказал Гросси.
Сразу после выступления нового гендиректора агентства в зале заседания появились музыканты, исполнившие композицию знаменитого аргентинца Астора Пьяцоллы Libertango. Публика осталась довольна внезапной музыкальной паузой, но в пляс никто не пустился.
Гросси - первый латиноамериканец, возглавивший МАГАТЭ - стал шестым гендиректором агентства с момента его основания в 1957 году. Глава МАГАТЭ назначается на четыре года.
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