В МАГАТЭ для нового главы организации исполнили танго

ВЕНА, 2 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Утверждение аргентинца Утверждение аргентинца Рафаэля Гросси на посту генерального директора МАГАТЭ в организации отметили с латиноамериканским колоритом – исполнили в честь него композицию его знаменитого соотечественника Астора Пьяцоллы Libertango, передаёт корреспондент РИА Новости.

В понедельник генеральная конференция МАГАТЭ собралась на специальную сессию для утверждения Гросси на посту нового главы агентства, он приступает к обязанностям 3 декабря. После утверждения Гросси принял присягу и выступил с речью.

"Хотел бы отметить, как важно для меня, что первый латиноамериканец на этой конференции получил столь высокую честь, будучи назначенным на этот пост", - сказал Гросси.

Сразу после выступления нового гендиректора агентства в зале заседания появились музыканты, исполнившие композицию знаменитого аргентинца Астора Пьяцоллы Libertango. Публика осталась довольна внезапной музыкальной паузой, но в пляс никто не пустился.