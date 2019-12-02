Жириновский признался, что пробовал насвай

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о негативном опыте использования насвая (никотиносодержащая смесь. - Прим.ред.)
В понедельник в Госдуме проходит круглый стол "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет".
В ходе круглого стола Жириновский отметил, что старшее поколение редко приобщается к наркотикам, а молодежь в силу своей любознательности более подвержена этому. По его словам, однажды во время командировки он пробовал насвай.
"Я же попробовал насвай. Ну да, я тоже взял, приеду, думаю, и другу дам. А его вырвало. Естественно, я больше не давал и нет возможности взять", - рассказал депутат.
Также Жириновский признался, что пробовал такого рода вещества и ранее. "Мы ж маленькие… Сует мне в рот. Я не успеваю даже рот закрыть. Чего-то попробовал, что-то кислое. Я не приучился", - сказал он.
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