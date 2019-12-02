Жириновский признался, что пробовал насвай

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о негативном опыте использования насвая (никотиносодержащая смесь. - Прим.ред.)

В понедельник в Госдуме проходит круглый стол "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет".

В ходе круглого стола Жириновский отметил, что старшее поколение редко приобщается к наркотикам, а молодежь в силу своей любознательности более подвержена этому. По его словам, однажды во время командировки он пробовал насвай.

"Я же попробовал насвай. Ну да, я тоже взял, приеду, думаю, и другу дам. А его вырвало. Естественно, я больше не давал и нет возможности взять", - рассказал депутат.