Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T15:10+0300
https://ria.ru/20191202/1561852608.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155852/51/1558525113_0:305:2816:1889_1036x0_80_0_0_2b71c1e4145002ecd07a6d5d84f60d77.jpg
РИА Новости

Жириновский признался, что пробовал насвай

14:53 02.12.2019 (обновлено: 15:10 02.12.2019)
1954
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о негативном опыте использования насвая (никотиносодержащая смесь. - Прим.ред.)
В понедельник в Госдуме проходит круглый стол "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет".
В ходе круглого стола Жириновский отметил, что старшее поколение редко приобщается к наркотикам, а молодежь в силу своей любознательности более подвержена этому. По его словам, однажды во время командировки он пробовал насвай.
"Я же попробовал насвай. Ну да, я тоже взял, приеду, думаю, и другу дам. А его вырвало. Естественно, я больше не давал и нет возможности взять", - рассказал депутат.
Также Жириновский признался, что пробовал такого рода вещества и ранее. "Мы ж маленькие… Сует мне в рот. Я не успеваю даже рот закрыть. Чего-то попробовал, что-то кислое. Я не приучился", - сказал он.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
29 октября, 05:08
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
22401110
Обсудить 3
ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Братске станция скорой проверит видео о "загуглившей" диагноз враче
Дед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз рассказал, что хотел бы подарить Путину
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Киев
В Киеве годовой контракт по транзиту газа назвали невыгодным
МакКенна Картер
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
СМИ: московскую школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Врачи во время операции
Московские врачи спасли ребенка, который пытался помочь котенку
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Кадры задержания подозреваемого в убийстве ребенка в Свердловской области
СК опубликовал видео задержания обвиняемого в убийстве сына на Урале
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Стенд компании Газпром
Венгрия готова начать обсуждение с "Газпромом" нового договора по газу
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков прокомментировал слова Зеленского о помощи США по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:45В Киевском кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
Лента новостейМолния