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РИА Новости

Комитет Думы не поддержал увеличение налогового вычета за обучение

14:34 02.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении оба законопроекта, направленные на увеличение размера вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за обучение.
Один документ, внесенный группой депутатов от ЛДПР, увеличивает размер социального налогового вычета за обучение детей по очной форме до 100 тысяч рублей с 50 тысяч. При этом предельный размер социального налогового вычета предлагается повысить также вдвое, до 240 тысяч рублей со 120 тысяч.
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Другой законопроект, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предусматривает увеличение размера такого вычета до 80 тысяч рублей с 1 января 2021 года и до 100 тысяч рублей - с 1 января 2022 года. При этом предельный размер социального налогового вычета, согласно предложению коммунистов, повышается лишь до 150 тысяч рублей.
Бюджетный комитет обращает внимание, что реализация этих законопроектов повлечет выпадающие доходы региональных и местных бюджетов. Однако в материалах к законопроекту либерал-демократов отсутствуют источники их компенсации из федерального бюджета.
Депутаты-коммунисты же предлагают компенсировать выпадающие доходы за счет субсидий из федерального бюджета. Однако субсидии предоставляются на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, а не для компенсации их выпадающих доходов, напоминают бюджетный комитет и правительство РФ, которое также не поддерживает законопроекты.
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ЛДПРКПРФКомитет ГД по бюджету и налогамГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссияЭкономика
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