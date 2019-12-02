Комитет Думы не поддержал увеличение налогового вычета за обучение

Эксперты рассказали, как накопить на учебу ребенка в вузе и не разориться

Эксперты рассказали, как накопить на учебу ребенка в вузе и не разориться

Бюджетный комитет обращает внимание, что реализация этих законопроектов повлечет выпадающие доходы региональных и местных бюджетов. Однако в материалах к законопроекту либерал-демократов отсутствуют источники их компенсации из федерального бюджета.

Депутаты-коммунисты же предлагают компенсировать выпадающие доходы за счет субсидий из федерального бюджета. Однако субсидии предоставляются на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, а не для компенсации их выпадающих доходов, напоминают бюджетный комитет и правительство РФ, которое также не поддерживает законопроекты.