В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник

БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. В итоговом коммюнике саммита НАТО в Лондоне будет заявление и по России, в рамках ранее принятой политической линии "устрашение и диалог", заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
"Это будет не обычное длинное коммюнике по итогам саммита с высказываниями по всем политическим вопросам, тематическим блокам НАТО, но будет так называемая Лондонская декларация, короткая, на двух страницах, о приверженности трансатлантическому партнерству... Там есть и заявление по России по линии "устрашение и диалог", которая давно действует в рамках НАТО в отношении России", - заявил источник.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на планируемой 3-4 декабря в Лондоне встрече лидеров стран НАТО, как ожидается, будет подниматься вопрос координации политики в отношении РФ и ситуации после распада договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.