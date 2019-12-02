В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник

"Это будет не обычное длинное коммюнике по итогам саммита с высказываниями по всем политическим вопросам, тематическим блокам НАТО, но будет так называемая Лондонская декларация, короткая, на двух страницах, о приверженности трансатлантическому партнерству... Там есть и заявление по России по линии "устрашение и диалог", которая давно действует в рамках НАТО в отношении России", - заявил источник.