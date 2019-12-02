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РИА Новости

В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник

14:27 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУ штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. В итоговом коммюнике саммита НАТО в Лондоне будет заявление и по России, в рамках ранее принятой политической линии "устрашение и диалог", заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
"Это будет не обычное длинное коммюнике по итогам саммита с высказываниями по всем политическим вопросам, тематическим блокам НАТО, но будет так называемая Лондонская декларация, короткая, на двух страницах, о приверженности трансатлантическому партнерству... Там есть и заявление по России по линии "устрашение и диалог", которая давно действует в рамках НАТО в отношении России", - заявил источник.
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на планируемой 3-4 декабря в Лондоне встрече лидеров стран НАТО, как ожидается, будет подниматься вопрос координации политики в отношении РФ и ситуации после распада договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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НАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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