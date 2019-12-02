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РИА Новости

Новый глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Иран

14:21 02.12.2019 (обновлено: 14:46 02.12.2019)
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
Рафаэль Гросси . Архивное фото
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что намерен посетить Иран в ближайшее время.
Генеральная конференция МАГАТЭ в понедельник на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. Он приступит к своим обязанностям 3 декабря.
"Это (визит в Иран) произойдет. Я не знаю, когда. Но я полагаю, это произойдет в относительно ближайшем будущем", - сказал Гросси журналистам.
Он подчеркнул, что не хотел бы говорить о дате, поскольку еще не обсуждал свой визит с иранской стороной. "Очень скоро будут контакты с иранским послом в Вене и высокопоставленными чиновниками в Тегеране, и мы начнём планировать", - добавил он.
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Гросси отметил, что намерен установить с Ираном отношения другого рода - конструктивные и основанные на взаимном уважении.
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭИранВ мире
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