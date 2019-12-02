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РИА Новости

Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ

14:13 02.12.2019 (обновлено: 16:06 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРоберт Шлегель на заседании Государственной думы России
Роберт Шлегель на заседании Государственной думы России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Роберт Шлегель на заседании Государственной думы России. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
В статье, посвященной бывшему политическому активисту, издание обращает внимание, что начиная с весны этого года в Instagram-аккаунте Шлегеля стали появляться фотографии баварских ландшафтов. По информации газеты, объясняется это тем, что в начале года Шлегель получил немецкое гражданство. С тех пор, по ее данным, он работает в Мюнхене как "директор стратегических проектов и операций" в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis.
Издание ставит вопрос о том, насколько безопасно доверять вопросы безопасности российскому политику. На запрос газеты в компании заверили, что Шлегель "в настоящее время не имеет доступа к исходному коду продукции Acronis или к серверам с данными клиентов".
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Госдума РФРоберт ШлегельГерманияНашиВ мире
Популярные комментарии
Нашли, чем удивить. да у нас половина действующих депутатов и членов правительства имеют, если не паспорта стран-врагов России, то, как минимум, ВНЖ. Вторая половина, или только мечтает пока, или в процессе оформления.
2 декабря, 14:31
mmushmulyan
12883608
Чтобы спасти Россию надо срочно менять всю власть. От президента до районных депутатов и судей. Нужна люстрация. По другому никак.
2 декабря, 15:52
Будущее Страны
95417029
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