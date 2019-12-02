Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
В статье, посвященной бывшему политическому активисту, издание обращает внимание, что начиная с весны этого года в Instagram-аккаунте Шлегеля стали появляться фотографии баварских ландшафтов. По информации газеты, объясняется это тем, что в начале года Шлегель получил немецкое гражданство. С тех пор, по ее данным, он работает в Мюнхене как "директор стратегических проектов и операций" в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis.
Издание ставит вопрос о том, насколько безопасно доверять вопросы безопасности российскому политику. На запрос газеты в компании заверили, что Шлегель "в настоящее время не имеет доступа к исходному коду продукции Acronis или к серверам с данными клиентов".