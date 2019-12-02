В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

"В правительстве речи об этом не идет, везде разное ВРП, есть регионы реципиенты, есть регионы доноры, разные условия, географическое отдаление, транспортное, поэтому подобная дифференциация, в том числе и зарплат, традиционна и обусловлена целым рядом критерием, это рабочая ситуация", - отметил Песков.

Согласно опубликованному в понедельник исследованию РИА Новости, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Лидер в 2019 году по этому показателю - Чукотский автономный округ. В нем более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который может похвастать тем, что 31,7% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было 27%. На третью позицию по доле высоких зарплат поднялась Москва с результатом 27,4%, хотя годом ранее столичный регион был пятым. Четвертым и пятым регионами теперь стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ, в которых более четверти работников можно назвать высокооплачиваемыми.