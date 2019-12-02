Названы регионы с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Федерации зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, сообщается в исследовании РИА Новости*.

По словам экспертов, уровень социального расслоения в России можно назвать средним по сравнению с остальными странами. Так, индекс Джини, показывающий, насколько отличаются доходы самых богатых и бедных, в последние годы сохранялся на уровне 0,4, в то время как в Европе находится в диапазоне от 0,25 до 0,35, в США — 0,45, в Китае — 0,47, в Бразилии — 0,5 (чем индекс выше, тем сильнее дифференциация).

Слышали новость? Миллион вакансий в России. Откуда или для кого?

Таким образом, разница между высокооплачиваемыми специалистами и работниками с низкими зарплатами в России достаточно чувствительная, однако во многих странах с аналогичной экономикой она еще больше.

Исследование также показывает, что различия в доходах россиян основаны на региональной дифференциации. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование уровня и распределения зарплат и составили ежегодный рейтинг.

В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Семь процентов работников с высокой зарплатой

По данным исследования, в этом году семь процентов сотрудников могли похвастаться зарплатой более 100 тысяч в месяц. Причем за последний год доля высокооплачиваемых работников увеличилась почти в два раза, на 3,6 процентного пункта.

В целом, по мнению экспертов, доход (за вычетом НДФЛ ) на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток, а зачастую можно говорить и о высоком финансовом благополучии. Для сравнения — медианная чистая зарплата российских работников в 2019 году составляла 33 тысячи рублей в месяц.

При этом лишь шесть регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, а в половине из них значение этого показателя составляет менее 2,5%.

Северная надбавка

Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва . По результатам исследования, лидер по этому показателю в 2019 году — Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ (прошлогодний лидер списка): там доля высокооплачиваемых работников равняется 31,7%, годом ранее их было 27%.

На третью позицию поднялась Москва с результатом в 27,4%, хотя в 2018-м столичный регион был на два пункта ниже. Четвертым и пятым регионами стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ, в которых более четверти работников можно назвать высокооплачиваемыми.

Шестой регион в рейтинге (Сахалинская область) отстает уже заметнее (21% работников получают 100 тысяч рублей и более).

Эксперты отмечают, что прогресс в зарплатах явно наблюдался среди регионов-лидеров. Если, как уже упоминалось, в рейтинге этого года шесть субъектов Федерации характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, то ранее таковых было лишь три.

Помимо вышеназванных регионов, в первую десятку также входят: Республика Саха (Якутия) с долей 17,7%, Камчатский край (17,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (17,2%) и Санкт-Петербург (12,5%). Одиннадцатую строчку заняла Мурманская область с 12,4%.

Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется развитой прибыльной добычей природных ресурсов, а Москва и Санкт-Петербург выполняют функции финансовых центров: на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний, в том числе иностранных. Зачастую высокие зарплаты компенсируют такие негативные аспекты жизни, как высокие цены, суровые природные условия и удаленность от других регионов.

Аутсайдеры рейтинга

В конце списка расположились регионы, в которых практически нет жителей, получающих высокую зарплату. В семи из них менее одного процента работников могут похвастать заработком более 100 тысяч рублей в месяц, еще в 18 эта доля находится в диапазоне от одного до полутора процентов. Менее 2,5% высокооплачиваемых работников проживают в 44 субъектах Федерации, то есть более чем в половине регионов России.

Однако эксперты и здесь отмечают заметный прогресс. Так, в 2018 году сразу в 23 регионах доля работников с заработком выше 100 тысяч в месяц не превышала одного процента. Таким образом, количество высокооплачиваемых рабочих мест растет не только в богатых регионах.

В этом году минимальная доля наблюдается в Кабардино-Балкарии — 0,7%, годом ранее последний результат был у Адыгеи (0,6%), теперь республика переместилась сразу на девятое место с конца с результатом в один процент. Также в конце списка располагаются Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан: у них примерно по 0,9% работников имеют зарплату в 100 тысяч рублей и более.

Регионы с зарплатами ниже 15 тысяч рублей

В 25 российских регионах доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Для сравнения, в 2018 году таких было 59, то есть налицо серьезный прогресс. Эксперты связывают такую позитивную динамику с ростом МРОТ.

Лидерство по доле низкооплачиваемых работников удерживает Дагестан — 34% (46% в 2018 году), второй результат — у Карачаево-Черкесии (33% против 44% в прошлогоднем рейтинге). Всего же в восьми регионах более четверти работающих получают менее 15 тысяч в месяц.

Таким образом, несмотря на рост средних зарплат и повышение минимального размера оплаты труда в значительном числе регионов, множество работников получают достаточно низкую зарплату. В целом по России примерно 11% сотрудников зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, в 2018 году таких было почти вдвое больше.

С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет работников, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. В семи регионах их менее одного процента, а еще в девяти — в диапазоне от одного до трех процентов.

Эксперты объясняют это тем, что, во-первых, во многих богатых регионах устанавливают собственный МРОТ, который может быть довольно большим (в отдельных районах Дальнего Востока он превышает 30 тысяч рублей). Во-вторых, цены на продукты и коммунальные услуги там высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства ограничены климатическими условиями.

Это накладывает определенные обязательства на работодателей, так как из-за низкого дохода люди могут буквально умереть с голоду или замерзнуть. Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования и природные условия.

Типичная зарплата — от 20 до 52 тысяч рублей

Согласно результатам исследования, в среднем по России сотрудник может рассчитывать на зарплату в диапазоне от 20 до 52 тысяч рублей в месяц: столько получает примерно половина работающих жителей страны, еще четверть зарабатывает больше, а четверть — меньше. При этом логично, что в регионах-лидерах этот интервал сдвинут вверх и шире.

Так, на Чукотке и Ямале диапазон "типичной зарплаты" — от 49 до 132 тысяч рублей в месяц и от 48 до 133 тысяч соответственно. В Москве этот диапазон также один из самых широких — 38-116 тысяч рублей.