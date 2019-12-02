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РИА Новости

В Петербурге локализовали пожар в центре города

14:07 02.12.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар в квартире здания на 8 Советской улице в Петербурге, на первом этаже которого располагается детский сад, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Пожар начался в квартире на шестом этаже шестиэтажного жилого дома, 35 жильцов были эвакуированы. Из находящегося на первом этаже детского сада были эвакуированы 39 детей и 13 сотрудников.
"В 13.22 был локализован пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадал мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привечены семь единиц техники МЧС и 14 пожарных.
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13:18
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