В Петербурге локализовали пожар в центре города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар в квартире здания на 8 Советской улице в Петербурге, на первом этаже которого располагается детский сад, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Пожар начался в квартире на шестом этаже шестиэтажного жилого дома, 35 жильцов были эвакуированы. Из находящегося на первом этаже детского сада были эвакуированы 39 детей и 13 сотрудников.
"В 13.22 был локализован пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадал мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привечены семь единиц техники МЧС и 14 пожарных.