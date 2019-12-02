Москва рассчитывает на плодотворную работу с новым главой МАГАТЭ

ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на плодотворное взаимодействие с новым генеральным директором Россия рассчитывает на плодотворное взаимодействие с новым генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси , он настроен аналогично, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Генеральная конференция МАГАТЭ в понедельник на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. Он приступит к своим обязанностям 3 декабря.

"Новый генеральный директор - известный профессионал с большим опытом. Мы с ним давно сотрудничаем. Правда, это было сотрудничество в его качестве постоянного представителя Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ", - сказал Ульянов на просьбу прокомментировать утверждение Гросси в должности.

"Теперь сотрудничество продолжится в новом его качестве - генерального директора МАГАТЭ. Рассчитываем, что это взаимодействие будет плодотворным. Такой же настрой, как мне кажется, и у Рафаэля Гросси", - добавил российский дипломат.