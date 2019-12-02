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РИА Новости

Москва рассчитывает на плодотворную работу с новым главой МАГАТЭ

13:52 02.12.2019
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на плодотворное взаимодействие с новым генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, он настроен аналогично, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Генеральная конференция МАГАТЭ в понедельник на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. Он приступит к своим обязанностям 3 декабря.
"Новый генеральный директор - известный профессионал с большим опытом. Мы с ним давно сотрудничаем. Правда, это было сотрудничество в его качестве постоянного представителя Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ", - сказал Ульянов на просьбу прокомментировать утверждение Гросси в должности.
"Теперь сотрудничество продолжится в новом его качестве - генерального директора МАГАТЭ. Рассчитываем, что это взаимодействие будет плодотворным. Такой же настрой, как мне кажется, и у Рафаэля Гросси", - добавил российский дипломат.
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Гросси - первый латиноамериканец, возглавивший МАГАТЭ - стал шестым гендиректором агентства с момента его основания в 1957 году. Глава МАГАТЭ назначается на четыре года.
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Рафаэль ГроссиМихаил УльяновМАГАТЭРоссияВ мире
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