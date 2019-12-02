В Кремле исключили возможность обсуждения статуса Крыма

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Monde заявил, что США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с Россией и влиянию в Европе.

Отвечая на вопрос о том, если Зеленский поднимет проблему статуса Крыма в "нормандском формате", какова будет реакция российской стороны, Песков сказал: "Хорошо известная".

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - добавил он.

На уточняющий вопрос о том, не приведет ли это к сворачиванию переговоров, пресс-секретарь главы российского государства ответил отрицательно.

Отвечая на вопрос о том, как поступит Владимир Путин, если Зеленский на личной встрече поднимет вопрос о принадлежности Крыма, Песков отметил, что президент "безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы".

Ранее Елисейский дворец сообщил, что саммит в "нормандском формате" 9 декабря пройдет в резиденции президента Франции. 18 ноября Песков подтвердил эту информацию.