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РИА Новости

В Кремле исключили возможность обсуждения статуса Крыма

13:48 02.12.2019 (обновлено: 16:53 02.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Monde заявил, что США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с Россией и влиянию в Европе.
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Отвечая на вопрос о том, если Зеленский поднимет проблему статуса Крыма в "нормандском формате", какова будет реакция российской стороны, Песков сказал: "Хорошо известная".
"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - добавил он.
На уточняющий вопрос о том, не приведет ли это к сворачиванию переговоров, пресс-секретарь главы российского государства ответил отрицательно.
Отвечая на вопрос о том, как поступит Владимир Путин, если Зеленский на личной встрече поднимет вопрос о принадлежности Крыма, Песков отметил, что президент "безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы".
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Ранее Елисейский дворец сообщил, что саммит в "нормандском формате" 9 декабря пройдет в резиденции президента Франции. 18 ноября Песков подтвердил эту информацию.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
180132014
Обсудить 6
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так и быть. Готовы обсудить присоединение к Крыму ближайших областей.))
2 декабря, 14:20
zzaa_stss
2890005
Зеленскому не стоит обсуждать уровень жизни людей в Крыму, которые, вернувшись на историческую родину, живут вполне спокойно и счастливо. Лучше бы оборотился на те районы Украины, которые вот уже пятый год живут в условиях братоубийственной гражданской войны, развязанной военным преступником Порошенко и сотоварищи...
2 декабря, 15:19
Юрий Смольянов
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