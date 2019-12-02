В СФ прокомментировали идею ужесточить наказание за задержку зарплаты

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Инициатива Инициатива Минюста , предусматривающая ужесточение санкций против предприятий, не выплативших вовремя зарплату, должна быть очень тщательно рассмотрена, чтобы нагрузка на отечественных работодателей не выросла до непосильной для них ноши, и наказание было соразмерно преступлению, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минюст предлагает приравнять количество штрафов за невыплату зарплаты в срок к числу сотрудников, не получивших деньги. Как пишет издание, в подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое по ч. 6 ст. 5.27 КоАП юрлицу выписывают штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

"С инициативой надо внимательно ознакомиться, главное, чтобы от нее не выросла в какую-то непосильную ношу нагрузка для отечественных предприятий, а наказание было соразмерно преступлению. Штрафы должны носить мотивационный, воспитательный характер, а не превращаться в выдавливание средств для бюджета", - сказал Рязанский РИА Новости.

Он подчеркнул, что и сейчас инспекторы Роструда и других надзорных органов порой не рассматривают всю ситуацию с задержкой зарплаты в комплексе и в результате их решения становятся карательными.

"Бывает, что у предприятия происходят сбои с подрядчиками или партнёрами, от этого задерживается зарплата. Но к каждой ситуации должен быть индивидуальный подход, чтобы в результате штрафов предприятие не было поставлено на колени. Это невыгодно и самим работникам", - заявил сенатор.

Он добавил, что порядок в этой сфере должно навести запланированное реформирование контрольно-надзорной деятельности - "регуляторная гильотина".