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РИА Новости

В СФ прокомментировали идею ужесточить наказание за задержку зарплаты

13:47 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Инициатива Минюста, предусматривающая ужесточение санкций против предприятий, не выплативших вовремя зарплату, должна быть очень тщательно рассмотрена, чтобы нагрузка на отечественных работодателей не выросла до непосильной для них ноши, и наказание было соразмерно преступлению, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минюст предлагает приравнять количество штрафов за невыплату зарплаты в срок к числу сотрудников, не получивших деньги. Как пишет издание, в подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое по ч. 6 ст. 5.27 КоАП юрлицу выписывают штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
"С инициативой надо внимательно ознакомиться, главное, чтобы от нее не выросла в какую-то непосильную ношу нагрузка для отечественных предприятий, а наказание было соразмерно преступлению. Штрафы должны носить мотивационный, воспитательный характер, а не превращаться в выдавливание средств для бюджета", - сказал Рязанский РИА Новости.
Он подчеркнул, что и сейчас инспекторы Роструда и других надзорных органов порой не рассматривают всю ситуацию с задержкой зарплаты в комплексе и в результате их решения становятся карательными.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
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"Бывает, что у предприятия происходят сбои с подрядчиками или партнёрами, от этого задерживается зарплата. Но к каждой ситуации должен быть индивидуальный подход, чтобы в результате штрафов предприятие не было поставлено на колени. Это невыгодно и самим работникам", - заявил сенатор.
Он добавил, что порядок в этой сфере должно навести запланированное реформирование контрольно-надзорной деятельности - "регуляторная гильотина".
"Я очень надеюсь на "регуляторную гильотину", которая должна привести всю систему надзора в другое качество. Любой надзор нужно начинать с предупреждений, чтобы была возможность исправить ошибки. И только после очевидного игнорирования предписаний должен быть выписан штраф", - подчеркнул Рязанский.
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Валерий РязанскийСовет Федерации РФРоссияОбщество
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