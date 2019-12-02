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РИА Новости

ФОМС должен финансировать только лечение, считает Елена Малышева

13:45 02.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Фонд обязательного медицинского страхования должен финансировать непосредственно лечение пациентов, а не жизнеобеспечение больниц, депутатам стоит рассмотреть возможность соответствующих поправок к закону, считает член Центрального штаба ОНФ, телеведущая Елена Малышева.
"Появление Фонда обязательного медицинского страхования было революционным изменением в нашей медицине. Огромное счастье, что этот ресурс есть, что этот институт построен и через него ведется реальное понятное финансирование. Вопрос: нельзя ли внести поправки к закону, по которым фонд ОМС будет финансировать непосредственно медицину?" - заявила Малышева в рамках круглого стола "Проблемы ЦРБ, в том числе в сельской местности", организованного активистами тематической площадки Общероссийского народного фронта "Здравоохранение".
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Все, что касается жизнеобеспечения учреждения, по мнению члена ОНФ, должно лежать на плечах муниципальных, городских, областных или краевых властей.
"Света нет в больнице, чего-то еще – виноваты мы, врачи. Покуда это будет, мы будем брать на себя ответственность не за лечение, за что мы обязаны отвечать, а за все в принципе. Пока мы будем за это отвечать, это будет безысход… Нужна поправка к закону: ОМС финансирует медицину, а за жизнеобеспечение учреждения отвечает федеральная и муниципальная власть", - считает Малышева.
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Елена МалышеваФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФОбщероссийский народный фронтРоссияОбщество
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