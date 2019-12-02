ФОМС должен финансировать только лечение, считает Елена Малышева

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Фонд обязательного медицинского страхования должен финансировать непосредственно лечение пациентов, а не жизнеобеспечение больниц, депутатам стоит рассмотреть возможность соответствующих поправок к закону, считает член Центрального штаба ОНФ, телеведущая Елена Малышева.
"Появление Фонда обязательного медицинского страхования было революционным изменением в нашей медицине. Огромное счастье, что этот ресурс есть, что этот институт построен и через него ведется реальное понятное финансирование. Вопрос: нельзя ли внести поправки к закону, по которым фонд ОМС будет финансировать непосредственно медицину?" - заявила Малышева в рамках круглого стола "Проблемы ЦРБ, в том числе в сельской местности", организованного активистами тематической площадки Общероссийского народного фронта "Здравоохранение".
Все, что касается жизнеобеспечения учреждения, по мнению члена ОНФ, должно лежать на плечах муниципальных, городских, областных или краевых властей.
"Света нет в больнице, чего-то еще – виноваты мы, врачи. Покуда это будет, мы будем брать на себя ответственность не за лечение, за что мы обязаны отвечать, а за все в принципе. Пока мы будем за это отвечать, это будет безысход… Нужна поправка к закону: ОМС финансирует медицину, а за жизнеобеспечение учреждения отвечает федеральная и муниципальная власть", - считает Малышева.
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