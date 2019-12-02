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РИА Новости

В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана восьмого января

13:37 02.12.2019 (обновлено: 13:47 02.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль подтверждает встречу президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января, предварительно, в Стамбуле, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что старт газопроводу "Турецкий поток" будет дан 8 января в Стамбуле.
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"Действительно, на эту дату готовятся контакты двух президентов, главная тема такой поездки – это открытие "Турецкого потока", именно к этой дате будет завершена наземная часть с турецкой стороны этого крупного важного международного проекта", - сказал он.
"Конечно, с большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность с тем, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам. Это в первую очередь двусторонние российско-турецкие отношения, они носят многоплановый характер, на повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно говорить и сверять часы", - продолжил Песков. Он также отметил, что это и региональные проблемы, в том числе сирийская.
Пресс-секретарь президента добавил, что на сегодняшний день речь идет о мероприятии в Стамбуле, где примут участие лидеры обеих стран.
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Турецкий потокВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
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