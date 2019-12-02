В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана восьмого января

"Действительно, на эту дату готовятся контакты двух президентов, главная тема такой поездки – это открытие "Турецкого потока", именно к этой дате будет завершена наземная часть с турецкой стороны этого крупного важного международного проекта", - сказал он.

"Конечно, с большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность с тем, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам. Это в первую очередь двусторонние российско-турецкие отношения, они носят многоплановый характер, на повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно говорить и сверять часы", - продолжил Песков. Он также отметил, что это и региональные проблемы, в том числе сирийская.