Гросси хочет равного присутствия мужчин и женщин на постах в МАГАТЭ

"Женщины представлены в МАГАТЭ, но не на том уровне, на котором они должны себя проявлять. На данном этапе 30% нашей рабочей силы - это женщины. Тем не менее, гендерный паритет означает 50%. Именно к этой цели мы должны стремиться, и это та задача, которую я себе поставил", - заявил он, выступая перед генеральной конференцией.