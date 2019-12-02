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РИА Новости

Гросси хочет равного присутствия мужчин и женщин на постах в МАГАТЭ

13:36 02.12.2019
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что поставил себе задачу добиться равного присутствия мужчин и женщин на постах в агентстве.
Генеральная конференция МАГАТЭ в понедельник на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. Он приступит к своим обязанностям 3 декабря.
"Женщины представлены в МАГАТЭ, но не на том уровне, на котором они должны себя проявлять. На данном этапе 30% нашей рабочей силы - это женщины. Тем не менее, гендерный паритет означает 50%. Именно к этой цели мы должны стремиться, и это та задача, которую я себе поставил", - заявил он, выступая перед генеральной конференцией.
Гросси - первый латиноамериканец, возглавивший МАГАТЭ - стал шестым главой агентства с момента его основания в 1957 году. Глава МАГАТЭ назначается на четыре года.
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