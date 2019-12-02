Пожарные эвакуировали 39 детей из-за возгорания в центре Петербурга

"Горит квартира на шестом этаже шестиэтажного жилого дома. Площадь пожара - 15 квадратных метров. Есть угроза распространения. Из горящей квартиры эвакуирован один человек, передан для осмотра бригаде 03. Еще 35 жильцов дома также эвакуированы. Из находящегося на первом этаже детского сада эвакуированы 39 детей и 13 человек персонала, они размещены на второй площадке детсада", - сказано в сообщении.