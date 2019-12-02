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РИА Новости

Пожарные эвакуировали 39 детей из-за возгорания в центре Петербурга

13:18 02.12.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Пожарные эвакуировали 39 детей из-за возгорания в квартире на 8 Советской улице в Петербурге, где на первом этаже располагается детский сад, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"Горит квартира на шестом этаже шестиэтажного жилого дома. Площадь пожара - 15 квадратных метров. Есть угроза распространения. Из горящей квартиры эвакуирован один человек, передан для осмотра бригаде 03. Еще 35 жильцов дома также эвакуированы. Из находящегося на первом этаже детского сада эвакуированы 39 детей и 13 человек персонала, они размещены на второй площадке детсада", - сказано в сообщении.
Дом №6-8 по 8-й Советской был построен в 1931-1956 годах.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
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